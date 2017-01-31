Postacı Quaresma!

Ricardo Quaresma asistlerine Konyaspor karşısında da devam etti. Sağ kanatta yine kendine has çalımlarıyla rakibinin başını döndüren Portekizli yıldız, 28. dakikada Oğuzhan’a, 56. dakikada ise Cenk Tosun’a attırdığı gollerle alkışı hak etti. Bu asistlerle birlikte Quaresma, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 8 asist yapmış oldu.

Q7 aynı zamanda Süper Lig kariyerinin en çok asist yaptığı sezonuna ulaştı. Tosic 3. kez kaleyi şaşırdı! Dusko Tosic dün sahne aldı ancak ters vuruşla kendi ağlarını sarsarak! Siyah-Beyazlılar, son iki sezonda 4 kez kendi kalesine gol atarken bunların 3’ünde Tosic başrol oynadı. Diğer kişi ise bu sezon Kasımpaşa maçında kendi kalesini gören Gökhan Gönül oldu.

RYAN BABEL KALİTESİ

Devre arasının en önemli transferleri arasında yer alan Ryan Babel takımına katkı vermeye devam ediyor. Geçen hafta Alanya filelerini sarsan yıldız futbolcu, Vodafone Arena’da çıktığı ilk lig maçında golünü attı. Hollandalı oyuncu golün yanı sıra Cenk’e de bir asist yaptı.



ATİBA FEDAKARLIĞI

Hafta içindeki idmanda sakatlanan ve Konya maçında oynaması beklenmeyen Atiba Hutchinson, sürpriz bir şekilde ilk 11’de yer aldı. Kanadalı oyuncu, “Maça çok iyi başladık, çok efektif bir oyun ortaya koyduk. Birçok pozisyon yakaladık. Erken goller gelince iş kolaylaştı. Tamamen biz kontrol ettik maçı” dedi. Atiba sakatlığı ile ilgili ise “Dün antrenmanda kendimi denedim ve düşündüğüm kadar ağrı olmadığını gördüm. Maçta da iyiydim. Katkı sağladığım için mutluyum” diye konuştu.