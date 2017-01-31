MERSİN İDMAN YURDU HABERLERİ
31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ümit Turmuş
FUTBOL

Mersin'de Ümit Turmuş dönemi 1 gün sürdü

Kırmızı-lacivertli ekip, dün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

31 Ocak 2017 Salı, 14:39:54 Güncelleme: 14:42:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, dün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüp başkanı Ali Tekin, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi.

Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, "Ümit hoca kendisi aradı, 'Kulübün önünü açmaya her zaman hazırım. Tepkilerden sonra bu kulüpte çalışamam.' dedi. Biz de karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Tekin, teknik sorumlu Memduh Özbalta ile yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yönetiminden futbolculara olay suçlama!
FUTBOL

F.Bahçe yönetiminden futbolculara olay suçlama!
Dünyada devre arasında biten transferler
FUTBOL

Transferde son gün bombaları
Instagram paylaşımları
FUTBOL

Eto'o Instagram'dan paylaştı
Mehmet Ekici'den Beşiktaş'a şok tavır!
FUTBOL

Şok! Beşiktaşlı yöneticilerle karşılaşınca...