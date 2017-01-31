Fenerbahçe'de Advocaat depremi!

31 Ocak 2017 Salı, 17:17:17 | Güncelleme: 17:20:30
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifanın eşiğine geldi.
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DHA'nın haberine göre; Karşılaşma sonrası, "Bu takımda olan şeylerden en başta sorumlu benim. Belki de bazen kendimi düşünmeliyim" diyerek istifa sinyali veren Advocaat'ın, takıma 1 gün izin vererek ülkesine gittiği öğrenildi.
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İstediği transferlerin yapılmaması nedeniyle de sıkıntılı olduğu belirtilen tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede elindeki kadroyla şampiyonluğun zor olduğunu vurguladı ve "Gelinen noktada benim de hatalarım olmuş olabilir" diyerek istifa edebileceğini ima etti.
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Yönetim ise, tecrübeli teknik adama güvenlerinin tam olduğunu ve yola kendisiyle devam edeceklerini vurguladı.
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Ancak yarınki idmanda takımın başında olması beklenen Advocaat, Beşiktaş derbisini kaybederse düşünceler bir kez daha masaya yatırılacak.
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Ancak Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile bu haberine yalanladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün, Doğan Haber Ajansı’nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat’ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.
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Futbol takımımız, bugünü izinli olarak geçirmiş, teknik direktörümüz Dirk Advocaat ise dün Hollanda’ya gitmiş, bugün eşiyle birlikte Türkiye’ye dönecektir. Kamuoyunun bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."