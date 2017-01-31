Fenerbahçe'de Advocaat depremi!

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Ancak Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile bu haberine yalanladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bugün, Doğan Haber Ajansı’nın servis ettiği ve bazı internet sayfalarında yer alan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat’ın bu sabah yapılması gereken değerlendirme toplantısına katılmadığı ve sözleşmesini feshedeceğine dair haberler yalandır.