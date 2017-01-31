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Fenerbahçe'de Advocaat depremi!

31 Ocak 2017 Salı, 17:17:17

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifanın eşiğine geldi.

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    DHA'nın haberine göre; Karşılaşma sonrası, "Bu takımda olan şeylerden en başta sorumlu benim. Belki de bazen kendimi düşünmeliyim" diyerek istifa sinyali veren Advocaat'ın, takıma 1 gün izin vererek ülkesine gittiği öğrenildi.

     

     

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    İstediği transferlerin yapılmaması nedeniyle de sıkıntılı olduğu belirtilen tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede elindeki kadroyla şampiyonluğun zor olduğunu vurguladı ve "Gelinen noktada benim de hatalarım olmuş olabilir" diyerek istifa edebileceğini ima etti.

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