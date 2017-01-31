Aziz Yıldırım PFDK'lık oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 31.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 28.01.2017 tarihinde medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 30.01.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş Kulübü antrenörü FERİT ALTIPARMAK'ın 29.01.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş Kulübü futbolcusu KEMAL AKBABA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-NAZİLLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BUCASPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-BUGSAŞSPOR A.Ş. Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KARŞIYAKA Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- EYÜPSPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- CİZRESPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BATMAN PETROLSPOR A.Ş Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BATMAN PETROLSPOR A.Ş Kulübü futbolcusu GÖKHAN ÜNVER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü Başkanı RIZA KARAKAYA'nın 29.01.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 31.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- YOMRASPOR Kulübü idarecisi KAZİM KAPLAN'ın 29.01.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ÇATALCASPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-ERBAASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2016-2017 Sezonu Spor Toto 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü idarecisi ASIM TOKMAK'ın 29.01.2017 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş.-HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü'nün 29.01.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü idarecisi SIRRI ZENGİN'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 31.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü idarecisi ÇAĞLAR ATMACA'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 31.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü görevlisi MURAT AGİRMAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 31.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ORDUSPOR Kulübü futbolcusu ALTAN KILIÇ'ın 29.01.2017 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."