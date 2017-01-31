La Liga'da teknoloji tartışması!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) devam eden maçlarda teknoloji kullanımı tartışmalarıyla ilgili İspanyol basınına açıklama yapan Tebas, karşılaşmalarda teknoloji kullanımını her zaman desteklediğini ancak bununla ilgili adım atmak için FIFA'nın alacağı son kararı beklediklerini ifade etti.



"Eğer FIFA nihai kararını almış olursa Temmuz 2018'den itibaren statları teknolojik malzemelerle donatırız" diyen Tebas, "Bu tarihten sonra tüm profesyonel maçlarda görüntülü hakem sistemine geçilecektir. Biz şimdiden FIFA'nın listesinde olan, yaklaşık 15 şirketle görüşmeler yapıyoruz" açıklamasında bulundu.



Tebas ayrıca, "Şahin gözü" olarak adlandırılan gol çizgisi teknolojisinin yılda sadece bir kaç maç kullanılacak olmasından dolayı "çok pahalı" olduğunu savunarak teknolojik sistemi daha ucuza uygulamak istediklerini kaydetti.



İspanyol basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ve Bundesliga'nın maçlarda teknoloji kullanımı için yılda 2 milyon 500 biner Euro ödedikleri belirtilirken, La Liga'nın bu parayı çok bulduğu öne sürüldü.

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