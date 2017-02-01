Mehmet Ekici'den şoke eden sözler

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:25:34 | Güncelleme: 10:31:34
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Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti...
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Fenerbahçe’ye transferi sezon sonuna kalan Mehmet Ekici, bu süreçte yaşadıkları nedeniyle yakın çevresine dert yandı.
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Yıldız futbolcu, ilk olarak Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Ekici şöyle devam etti:
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"Aklımda Fenerbahçe yoktu. Hatta Trabzon’da bana, ‘Orası çok karışık’ diyorlardı. Sonra Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe ile görüşmemi söyledi. Ben de konuştum ve anlaştım."
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"Bana, ‘Fenerbahçe karışık’ diyenler sonradan, ‘Senin için burası çok daha iyi olacak’ demeye başladı."
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"Ancak oraya gitmeyi beklerken, yönetim bu sefer, ‘Beşiktaş’a transfer oluyorsun’ dedi. Ama Fenerbahçe’ye söz vermiştim. O yüzden bunu kabul etmedim"
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Muharrem Usta, hafta sonunda Mehmet Ekici ile bir kez daha görüşüp, “Kararını değiştirmek istersen, hâlâ Beşiktaş’la anlaşabilirsin” diyerek ikna etmeye çalıştı.
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Ancak yıldız futbolcu, “Beni Fenerbahçe’ye yönlendiren sizdiniz. Ben de gidip anlaştım, söz verdim. Ben herkese saygılı davranmaya çalışıyorum, lütfen siz de anlayış gösterin” diyerek kararından geri adım atmadı.
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Bu görüşme sonrası başarılı orta saha oyuncusunun sezonun ikinci yarısını Trabzonspor’da geçirmesi kesinleşti.
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Mehmet Ekici, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. (Fanatik)