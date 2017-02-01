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01 ŞUBAT 2017
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FUTBOL

Mehmet Ekici'den şoke eden sözler

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:25:34

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    Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti...

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    Fenerbahçe’ye transferi sezon sonuna kalan Mehmet Ekici, bu süreçte yaşadıkları nedeniyle yakın çevresine dert yandı.

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    Yıldız futbolcu, ilk olarak Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Ekici şöyle devam etti:

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