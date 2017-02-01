01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:48:44 | Güncelleme: 11:01:44
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Fenerbahçe'de Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi gündeme geldi.
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52 yaşındaki tecrübeli hocanın, Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.
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2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, yeniden yuvaya dönmenin planını yapmaya başladı.
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Sezon başında Kocaman ismi gündeme gelmiş ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olması nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bırakamamıştı.
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Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçında alınacak olası mağlubiyetlerde Advocaat'ın bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.
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EMRE BELÖZOĞLU DA LİSTEDE!
İkinci hamle sportif direktörlük konusunda yaşanacak. Bu görev için de Başakşehirli Emre Belözoğlu ile görüşülecek.
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Emre, teklifi kabul ederse Fenerbahçe’de futbol planlamasını Aykut Kocaman ile birlikte yapan isim olacak.
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VOLKAN'IN YERİNE HARUN TEKİN!
Kanarya’da gelecek sezon radikal kararların alınması bekleniyor. Üst üste 10. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya gelen Fener yönetimi, 36 yaşındaki kaleci Volkan Demirel'in yerine kaleci transferi de yapmayı planlıyor.
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Sarı-lacivertliler, Bursaspor'un 27 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin transferiyle yerli kaleci geleneğini sürdürmek istiyor.
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Fenerbahçe, Harun Tekin transferi için Bursaspor ile görüşmelere başlayacak.
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Bursaspor Aatif'ı transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığında sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir teklif almıştı. Her iki kulüp de sezon sonunda yeniden görüşmek için anlaştı. (Sözcü - AMK SPOR)
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Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon sonunda Mehmet Ekici ile 4 yıllık anlaşmaya varması bekleniyor.