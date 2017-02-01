FENERBAHÇE HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe'nin çılgın planı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:48:44

  • 1
    1 | 12

    Fenerbahçe'de Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. 

  • 2
    2 | 12

    52 yaşındaki tecrübeli hocanın, Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

  • 3
    3 | 12

    2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, yeniden yuvaya dönmenin planını yapmaya başladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300