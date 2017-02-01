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Olcay Şahan
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Olcay Şahan: Trabzonspor 4 yıl önceki Beşiktaş gibi

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan açıklamalarda bulundu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:52:47 Güncelleme: 11:55:38

Trabzonspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, "Ersun Hoca ve Muharrem Usta beni çok etkilediler. Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyordum, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyordum" dedi.

Olcay, yeni statta farklı bir galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyip, "Taraftarımızın sabırlı olmasını umuyorum" dedi. 5 maçta 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor 4 yıl öncenin Beşiktaş'ı gibi" dedi.

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