Olcay Şahan: Trabzonspor 4 yıl önceki Beşiktaş gibi

Trabzonspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, "Ersun Hoca ve Muharrem Usta beni çok etkilediler. Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyordum, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyordum" dedi.

Olcay, yeni statta farklı bir galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyip, "Taraftarımızın sabırlı olmasını umuyorum" dedi. 5 maçta 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor 4 yıl öncenin Beşiktaş'ı gibi" dedi.