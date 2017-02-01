Galatasaray, Tanju Çolak'ın 'Altın Ayakkabı' ödülünü unutmadı

Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmuştu. Çolak, aynı zamanda attığı 39 golle France Football Dergisi'nin 'Altın Ayakkabı' ödülünün de sahibi olmuştu. Efsane futbolcu ödülünü 1 Şubat 1989 günü Monaco'da almıştı. Galatasaray Kulübü, Tanju Çolak'ın ödül aldığı gün ile ilgili resmi internet sitesinden şunları yayınladı:

"Tanju Çolak. Samsun Yolspor'da başlayan, Samsunspor'da devam eden futbol hikayesi... 1984-85 sezonunda 2. Lig gol kralı olan Tanju Çolak bu unvanı aynı formayla 1. Lig'de 1985-86 ve 196-87 sezonlarında tekrarladı.



1987-88 sezonu öncesi soluğu Galatasaray'da aldı. O sezon Galatasaray, şampiyonluğu haftalar öncesinden garantiledi. Tanju da hem Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırmak için hem de Avrupa'nın en golcü ismi olmak için çabaladı. Adana Demirspor deplasmanındaki ilk golüyle Metin Oktay'ı yakaladı. Ardından Yusuf Altuntaş'ın bıraktığı topta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





1987-88 futbol yılında 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Aynı Tanju 39 golle France Football dergisinin Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu. Tanju Çolak, ödülünü 1 Şubat 1989 günü Monaco'da hayranı olduğu Alman golcü Gerd Müller'in elinden aldı.



Eriksen ve Piturca'yı geride bırakan Tanju'nun ödül töreninde sunucu Desiree Nosbusch'un sorularını yanıtsız bırakması gecenin akılda kalan detaylarından biri oldu Tanju o gün orada yabancı dilde sorulan sorulara cevap veremese de tam 1 ay sonra aynı yerde attığı golle adını tüm Avrupa'ya ezberletti."



