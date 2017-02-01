MERSİN İDMAN YURDU HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Mersin İdmanyurdu Ali Tekin
FUTBOL

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Tekin istifa etti

TFF 1. Lig ekibinin başkanı Tekin, yaptığı açıklamada, görevini bıraktığını belirtti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 22:57:50 Güncelleme: 23:00:43

Mersin İdmanyurdu'nun Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olduğunu ve bu kulüpte görev almaktan gurur duyduğunu ifade eden Tekin, takıma başarı diledi.

Kulüpte 28 Eylül 2016'da yapılan seçimde başkanlığa getirilen Tekin, görevini bırakmasıyla ilgili geniş açıklamayı daha sonra yapacağını kaydetti.

Maddi ve sportif anlamda zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör Yusuf Şimşek iki hafta önce görevini bırakmış, yerine 30 Ocak'ta takımın başına getirilen Ümit Turmuş'un sözleşmesi de bir gün sonra karşılıklı feshedilmişti.

Ligde geride kalan 19 haftada 13 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, puan cetvelinde son sırada yer alıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

Kardeşi de ünlüymüş...
Dick Advocaat'tan Fenerbahçe yönetimine acı reçete!
FUTBOL

Advocaat'tan yönetime acı reçete!
Dünyada devre arasında biten transferler
FUTBOL

Sivasspor'un eski futbolcusu Premier Lig'e gitti!
Alex Fenerbahçe'den ayrılışını anlattı
FUTBOL

Yıllar sonra açıkladı: "Aykut hoca..."