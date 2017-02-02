Bruma'dan transfer açıklaması

Bu sezon ligde 18 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 5 asistle göz kamaştıran Bruma, transfere değil sadece Galatasaray'a odaklandığını söyledi.

İspanya basınına konuşan 23 yaşındaki Portekizli yıldız, “Galatasaray ile sözleşmen var. Yenileyecek misin, yoksa daha büyük bir takıma mı gideceksin?” sorusuna “Şu an benim için en büyük takım Galatasaray. Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum ve bunu başarabileceğimi biliyorum. Bakalım ne olacak?’’ yanıtını verdi.

Galatasaray’da her şeyin harika gittiğini vurgulayan Bruma, “Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorum ve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum” ifadesini kullandı.