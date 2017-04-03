SÜPER LİG HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular

04 Şubat 2017 Cumartesi, 16:00:59 HABERTURK.COM

  • 1
    1 | 55

    HTSPOR.COM
    Zafer Biryol - Fenerbahçe

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 6 saat önce
    BJK ile ilgili olanlarin bir coguna katilmiyorum. Sacmalamislar. Birde haberin linkini BJK armasi koyup bolbol tiklanmasini saglamislar :))
  • Misafir 7 saat önce
    Ivır zıvır bir haber daha , tebrikler
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 14:38
    ali tandoğan iyiydi bence
  • Misafir 02 Mart 2017 Perşembe 23:18
    donk galatasaraya anadoludan mı geldi ??????
Kalan karakter : 300