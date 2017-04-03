FUTBOL
'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular
04 Şubat 2017 Cumartesi, 16:00:59 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:46:48
HABERTURK.COM
-
1
1
|
55
HTSPOR.COM
Zafer Biryol - Fenerbahçe
-
2
-
3
-
4
4
|
55
Serkan Aykut - Galatasaray
-
5
-
6
-
7
7
|
55
İlhan Parlak - Fenerbahçe
-
8
8
|
55
Murat Erdoğan - Galatasaray
-
9
9
|
55
Ivaylo Petkov - Fenerbahçe
-
10
10
|
55
Altan Aksoy - Galatasaray
-
11
-
12
12
|
55
Yasin Çakmak - Fenerbahçe
-
13
13
|
55
Erhan Albayrak - Fenerbahçe
-
14
-
15
-
16
-
17
17
|
55
Mahmut Hanefi - Fenerbahçe
-
18
-
19
19
|
55
Bülent Akın - Galatasaray
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
25
|
55
Murat Hacıoğlu - Fenerbahçe
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
31
|
55
Ragıp Başdağ - Galatasaray
-
32
32
|
55
Volkan Yaman - Galatasaray
-
33
33
|
55
Ömer Erdoğan - Galatasaray
-
34
-
35
35
|
55
Salih Dursun - Galatasaray
-
36
-
37
-
38
38
|
55
Serdar Kurtuluş - Beşiktaş
-
39
-
40
40
|
55
Emmanuel Emenike - Fenerbahçe
-
41
41
|
55
Sezer Öztürk - Fenerbahçe
-
42
42
|
55
Sercan Yıldırım - Galatasaray
-
43
43
|
55
Serkan Kırıntılı - Fenerbahçe
-
44
44
|
55
Erman Kılıç - Galatasaray
-
45
45
|
55
Serdar Kesimal - Fenerbahçe
-
46
46
|
55
Mehmet Batdal - Galatasaray
-
47
-
48
48
|
55
Tarık Çamdal - Galatasaray
-
49
49
|
55
Mustafa Pektemek - Beşiktaş
-
50
50
|
55
Musa Cağıran - Galatasaray
-
51
51
|
55
Rodrigo Tabata - Beşiktaş
-
52
52
|
55
Özer Hurmacı - Fenerbahçe
-
53
53
|
55
Gökhan Emreciksin - Fenerbahçe
-
54
-
55