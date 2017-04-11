06 Mart 2017 Pazartesi, 10:32:55 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 17:06:58
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Malatya'da, iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran obje ve renklerin kullanılacağı 25 bin seyirci kapasiteli stat tamamlandı. İşte kare kare Malatya Stadı'nın yapımı....
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Merkez Battalgazi ilçesinde, İnönü Üniversitesi yerleşkesi karşısında, 136 bin 585 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yükseklikte bulunuyor.
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Malatya'ya yapılan yeni stadyumda çalışmalarda sona gelinirken, yüklenici firmanın TOKİ'ye geçici devri referandumdan sonra yapacağı belirtildi.
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Malatya'da futbolseverler için güzel bir ortam oluşturacak stadın iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran obje ve renkler kullanıldı.
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Dış cephesinin üst kısmında turuncu bir bölüm bulunan stadyumun, koltukları da sarı, kırmızı, bej renklerine büründü.
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Son derece modern inşa edilen stadyumda, skorboard, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, televizyon yayınlarının yapılacağı bölümler, basın bölümü, kapalı otoparklar, seyirci ve sporcu girişi gibi alanlar en uygun şekilde tasarlandı.
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Çeşitli sosyal donatı mekanlarının yanı sıra mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, engelli ve refakatçi koltuğunun da bulunacağı şekilde inşa edilen stat etrafında 271'i kapalı, toplam bin 316 araçlık otopark olacak.
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Tabandan ısıtmalı sahanın olacağı statta her katta engelliler için çok sayıda özel tuvaletler de yapılacak.
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Toplam 110 milyon liraya mal olan stadyum, son derece modern ve depreme dayanıklı inşa edildi.
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Güney kale arkası tribünü çatı kaplama işini dün itibariyle tamamlayan ve o bölümü komple turuncu yapan müteahhit firma, iç bölümlerde soyunma odaları, duş perdeleri ve her türlü elektronik aksamlarda çalışmalarını tamamladı.
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Işıklandırma için tasarruflu led ampuller kullanılırken, ses sistemleri ve dev skorboard ekranları da aktif hale getirildi.
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Çim zemin için her türlü kumlama, havalandırma, sulama ve gübreleme için araç parkı oluşturulurken, doğal zemin ile tribünün birleştiği alan da sentetik çim ile kaplanacak.
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İç bölümlerde ise tabelalar asılıp, sulama, ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol aşamasında.
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Stadın tüm alt yapısını oluşturan, makine sistemleri aktif duruma geçirilirken, soyunma odaları ve kapalı alanların her türlü lavabo, duş, ıslak zeminleri temizlenip kullanılır hale getirildi.
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Stat dışındaki otoparkların toprak bölümlerine 10 gün içinde yeşeren özel çimler ekilirken, yetişkin süs bitkileri ve otopark çizgileri de tamamen bitirildi.
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Tüm bu yoğun çalışmalara karşın yeni statta maç oynanmasının bu sezon zor göründüğü belirtildi. Yolların yapılması konusunda ağır işleyen süreç, stat bitse bile bağlantı olmadığı için ulaşımı imkansız hale getiriyor.
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Bu arada yüklenici firmanın TOKİ'ye geçici devri referandumdan sonra yapacağı belirtildi.