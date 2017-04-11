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Yeni Malatya Stadı bitti!

06 Mart 2017 Pazartesi, 10:32:55

  • 1 Yeni Malatya Stadı bitti!
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    Malatya'da, iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran obje ve renklerin kullanılacağı 25 bin seyirci kapasiteli stat tamamlandı. İşte kare kare Malatya Stadı'nın yapımı....

     

  • 2 Yeni Malatya Stadı bitti!
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    Merkez Battalgazi ilçesinde, İnönü Üniversitesi yerleşkesi karşısında, 136 bin 585 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yükseklikte bulunuyor.

  • 3 Yeni Malatya Stadı bitti!
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    Malatya'ya yapılan yeni stadyumda çalışmalarda sona gelinirken, yüklenici firmanın TOKİ'ye geçici devri referandumdan sonra yapacağı belirtildi. 

  • 4 Yeni Malatya Stadı bitti!
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    Malatya'da futbolseverler için güzel bir ortam oluşturacak stadın iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran obje ve renkler kullanıldı.

  • 5 Yeni Malatya Stadı bitti!
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    Dış cephesinin üst kısmında turuncu bir bölüm bulunan stadyumun, koltukları da sarı, kırmızı, bej renklerine büründü. 

     

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YORUMLAR 17
  • Misafir 3 dakika önce
    yahu stadlarda estetik yok bırakın nasıl konya arenayla timsah arena çok benzer
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 21:28
    malatya ya bile stad yapılıyoor ankaraya yok
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 23:54
    Ankaraya var nıye yok 19 mayıs stadyumu yenıden yapılcak
  • Misafir 07 Mart 2017 Salı 08:53
    HAYIRLI OLSUN . SAHİPSİZ KENTİMİZ ZONGULDAK SPORADA BÖYLE BİR STAD NASİP OLUR İNŞALLAH
  • Misafir 07 Mart 2017 Salı 01:33
    ya bütün stadlar birbirine benziyor.estetik yok. bkz: Konya,Bursa,Eskişehir,Malatya,Adana. TOKİ bırak artık da biraz özel firmalar yapsın.Bak Krasnodar da Türk firmadan çıkmış. Stadı yapmak için yapmayın özenin biraz. Miras olacak o sonra.
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 11:52
    Nasıl estetik yok Allah aşkına. Nasıl hepsi birbirine benziyor. Bi daha bak istersen.
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 21:26
    Güzelim Vatan Topraginin Her Yerine Yakisan bir Stad olmus ,Emegi gecen Herkese Tesekkürler
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 15:39
    helal olsun :) güzel memlekete yakışır *_*
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:43
    Cook güzel olmus. Güle güle kullanmayi Allah nasip etsin...
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 12:45
    çimler kalitesiz
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 21:15
    sen cebinden daha iyisini yaptır
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 12:22
    Muhteşem bir stat. malatyama hayırlı olsun. inşallah süper ligde görürüz malatyamızı..
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 11:56
    malatya ya malatyalıya yakışır bi stad hayırlı olsun
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 11:10
    dikkat ettim de hiç bir stat projedeki gibi güzel çıkmıyor bitince
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 17:23
    vodafone arena ?
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 21:51
    yapana yaptırana Allah razı olsun .bu statlar yokken tuvalete dısarı cıkıp gırıyorduk unutmuyalım ???
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 21:53
    yapanlara helal olsun.. Bu işi sıyaset bulastırmayın ...Bu statları begenmıyenler Art nıyetlı!
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 23:51
    Daire alacaktım maketıne baktım cok guzel aslına baktım o da guzel fakat maketı daha guzel sızmaketle aslını karıştırıyorsunuz heralde
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