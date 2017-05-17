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FUTBOL

Futbolcuların unutulmaz anıları

06 Mart 2017 Pazartesi, 19:42:23

  • 1 Futbolcuların unutulmaz anıları
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    EMEK EGE VE DAVID BECKHAM
    “2006 Dünya Kupası için Okay Karacan’la Frankfurt’tayız, İngiltere ile İsveç oynuyor. Canlı yayın aracımız için yer kiralamayı unutmuşuz. Türküz ya, arabayı bir şekilde sokacağız!"

  • 2 Futbolcuların unutulmaz anıları
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    "Gözüme arka tarafta bir kapı kestirdim. Şoför İsmet abiye yolu tarif ederken bir anda ana yola çıkmak zorunda kaldık. 100 kilometre hızla gidiyoruz, aracın kızaklı arka kapısını tutuyorum, sörf yapıyor gibiyim! Kafamı bir kaldırdım, David Beckham’la yüz yüzeyim! ‘Bu ne yapıyor?’ diye bana bakıyor. Meğer İngiltere’nin konvoyuna denk gelmişiz! İçeri onlarla girip sonra kovulduk!”

  • 3 Futbolcuların unutulmaz anıları
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    MUHABİR ANILARI: EMEK EGE: "RONALDINHO'YLA KONUŞMADAN RÖPORTAJ YAPTIM"
    “2006 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın basın toplantısı var. Hayatımda bu kadar kamerayı bir arada görmemiştim."

  • 4 Futbolcuların unutulmaz anıları
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    "Baktım Ronaldinho geliyor. Herkes seslenmeye başladı ama kimseye durmadı. Ben de nasıl olsa durmaz diye bir cesaret elimi uzattım. Durdu! Bekliyor öyle. Mikrofonu tuttum. Onda İngilizce, bende Portekizce yok! Öyle bakışıyoruz. Alttan bir Meksika radyosu muhabiri mikrofon uzatıp soru sordu ama kadrajda onun mikrofonu görünmüyor. Ronaldinho başladı anlatmaya..."

  • 5 Futbolcuların unutulmaz anıları
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    "Brezilya’daki politik durumdan mı bahsediyor, Meksika’yla ilişkilerinden mi, Brezilya’daki kahve fiyatlarından mı hiç fikrim yok! 5 dakika falan anlattı, hoşuma gitti ama içeriği bilmiyorum. Kanalı arayıp ‘Ronaldinho’yla özel röportaj yaptım ama ne anlattı bilmiyorum’ dedim. ‘Sen yolla, biz onu çeviririz’ dediler. Maçla ilgili konuşmuş. Hayatımda yaptığım en kolay röportajdı, soru bile sormamıştım!”

    • HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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