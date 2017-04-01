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Popov ve Bozhikov'dan Avrupa mesajı

Kasımpaşa'nın iki Bulgar futbolcusu, Alanyaspor maçı öncesi hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu açıkladı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 01:39:59 Güncelleme: 18:22:48

Bulgaristan’ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’yı 2-0 yendiği maçta 90 dakika forma giyen Kasımpaşa’nın iki yıldızı Strahil Popov ve Vasil Bozhikov, flaş galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Ancak artık tamamen Alanyaspor maçına odaklandıklarını ifade eden iki Bulgar yıldız, takım olarak Avrupa hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Popov, “Bu maçı kazanmak istiyorsak konsantrasyonumuz en üst seviyede olmalı. Galip gelirsek Avrupa hedefine biraz daha yaklaşmış oluruz” derken; Bozhikov ise şu ifadeleri kullandı:

“Alanya’nın neler yapabileceğinin farkındayız. Biz de oraya gidip her şeyimizi verip kazanmak istiyoruz. Eğer Avrupa’ya gitmek istiyorsak oradan 3 puan ile dönmemiz gerek. Takım olarak hocamızla birlikte çok iyi çıkış yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz.”

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