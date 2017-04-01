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Abdullah Avcı: Beşiktaş bütün gücünü Avrupa'ya versin

Beşiktaş’ın Olympiakos galibiyeti sonrası Başakşehir’in sosyal medya hesabından atılan tweetin ‘birleştirici’ bir paylaşım olduğunu belirten deneyimli hoca, “Beşiktaş, bütün gücünü Avrupa kupalarına versin. Yarışı kim kazanırsa onu tebrik edeceğiz” dedi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 01:49:01 Güncelleme: 09:29:29

Zirve iddiasını Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde sürdüren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, hem bugünkü Akhisar maçı hem de Siyah- Beyazlılar’la girilen yarış hakkında konuştu. 29. haftada Kartal ile oynanacak maçın zirvenin rengini belirleyeceğini belirten Avcı, Beşiktaş’ın Olympiakos galibiyeti sonrası Başakşehir’in Twitter hesabından yapılan “Çeyrek finalistimiz Beşiktaş’ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz” paylaşım için şöyle konuştu:

‘29. HAFTAYI GÖRELİM’
“Bütün gücünü Avrupa kupalarına versin, aynı görüşü paylaşıyoruz. Bu çok birleştirici, çok güzel bir tweet aslında. Kulüp olarak her şeye böyle yaklaşan bir yapımız var. Bu bir oyun, bu da oyunun güzellikleri. 29. haftada Beşiktaş ile oynayacağımız maçı bir görelim. Bu bantta oraya kadar gidelim, o maçtan sonra bir şeyleri konuşmak daha doğru olacak. Onun için Beşiktaş gücünü Avrupa’ya versin. Kim kazanırsa onu tebrik edeceğiz. Geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyonluğunu tebrik ettik. Şampiyon oluruz, olmayız ama bulunduğumuz yerin saygısını görüyoruz. Bu, şampiyonluk kadar değerli. Bu güzel oyunu daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz.”

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