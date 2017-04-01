Akhisar: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilerek, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 58. dakikasında Başakşehir savunmasının yaptığı hata sonucu topu önünde bulan Ricardo Vaz Te, Akhisar'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda risk almaya başlayan Medipol Başakşehir, beraberlik golünü 78. dakikada buldu. Yalçın Ayhan, kornerden gelen topa iyi yükselerek skoru dengeledi: 1-1. 90+4'te Cikalleshi attığı harika golle Akhisar'a 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 53 puanda kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Beşiktaş yarın Gençlerbirliği'ni yenerse 2. sıradaki Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkaracak.

Ligde kalma adına kritik 3 puana imza atana Manisa ekibi ise 30 puana yükseldi.



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KİRALIK KATİL CİKALLESHİ

Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Sokol Cikalleshi, 90+4'te Akhisar Belediyespor'a 3 puanı getiren golü attı. 26 yaşındaki Arnavut futbolcu bu golle, Başakşehir'in şampiyonluk yarışında yara almasına neden oldu.

EMRE BELÖZOĞLU YOKSA SIKINTI VAR

Sarı kart cezası nedeniyle mücadeleye forma giymeyen Emre Belözoğlu, bu sezon takımını 7. kez yalnız bıraktı. Başakşehir, Emre’nin 39. dakikada sakatlanıp çıktığı Beşiktaş maçı da dahil diğer 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, toplam 9 puan kaybı yaşadı.

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Akhisar Belediyespor: 2 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Custodio (Dk. 32 Aykut Çeviker), Ömer Bayram, Özer Hurmacı (Dk. 83 Cikalleshi), Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Vaz Te (Dk. 76 Muğdat Çelik)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun (Dk. 68 Mehmet Batdal), Mossoro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Holmen), Cengiz Ünder, Adebayor

Goller: Dk. 58 Vaz Te, Dk. 90+4 Cikalleshi (Akhisar Belediyespor), Dk. 78 Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 44 Özer Hurmacı, Dk. 55 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Dk. 69 Visca, Dk. 90+3 Holmen (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Ferhat Öztorun'un ceza sahası içine yaptığı ortada Cengiz Ünder'in göğsüyle indirdiği topa Adebayor sert vurdu. Kaleci Lukac meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

19. dakikada bu kez ev sahibi ekip fırsattan yararlanamadı. Özer Hurmacı'nın ortasında savunmadan seken top Vaz Te'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere attı.

23. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza alanına ortasında Adebayor çapraz pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28. dakikada Vaz Te sağ kanattan ceza alanına orta yaptı, Olcan Adın'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin kaleye şutunda kaleci Lukac topa sahip oldu.

45+3. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ceza alanı çizgisi üzerinde Lukac'ın önlediği top Visca'nın önünde kaldı, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Özer Hurmacı'nın organize ettiği hücumda, Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu Miguel Lopes ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Vaz Te, topu yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

73. dakikada Özer Hurmacı'nın pasında orta sahanın sağında topla buluşan Olcan Adın, çaprazdan ceza alanına girdiği anda etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Volkan Babacan rahat bir şekilde meşin yuvarlağa sahip oldu.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cengiz Ünder'in soldan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yalçın Ayhan, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-1

90+2. dakikada Caicara'nın sağdan ortasında altıpasın önünde Mustafa Pektemek'in müsait pozisyonda topa dokunamadığı meşin yuvarlağı Cengiz Ünder kontrol etti. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, savunmanın müdahalesiyle kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

90+4. dakikada Akhisar Belediyespor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Olcan Adın'ın ortasında defansın uzaklaştırmadığı topa Miguel Lopes hamle yaptı. Bu oyuncunun ayağından seken meşin yuvarlakla ceza alanı önünde buluşan Cikalleshi'nin bekletmeden şutunda, top filelere gitti: 2-1