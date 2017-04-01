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Medipol Başakşehir'den TFF'ye eleştiri

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçın başlama saatinin 13.30 olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) esprili bir dille eleştirdi.

01 Nisan 2017 Cumartesi, 14:39:48 Güncelleme: 18:35:17

Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mücadelenin saatini eleştirdi. Kulübün TFF'ye karşı yaptığı esprili paylaşım şöyle:

"Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30."

Öte yandan maçın başlamasından önce yayın kuruluşa açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktrörü Abdullah Avcı, konuşmasına 'Günaydın' diyerek başladı.

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