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Chelsea - Crystal Palace
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Chelsea: 1 - Crystal Palace: 2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 30. haftasında lider Chelsea evinde Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 19:45:28 Güncelleme: 19:49:18

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa adım adım yürüyen Chelsea evinde ligde kalma mücadelesi veren Crystal Palace'ı ağırladı.

Maça çok hızlı başlayan Maviler, 5. dakikada Fabregas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip müthiş bir reaksiyon göstererek 9'da Zaha ve 11. dakikada Benteke'nin golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Chelsea'nin gol çabaları sonuç vermedi ve Crystal Palace sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla lider Chelsea 69 puanda kalırken, Crystal Palace ise 31 puana yükseldi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Liverpool: 3 - Everton: 1
Burnley: 0 - Tottenham: 2
Watford: 1 - Sunderland: 0
Hull City: 2 - West Ham United: 1
Leicester City: 2 - Stoke City: 0
Manchester United: 0 - West Bromwich: 0

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