Bülent Yavuz: Hakem Kasımpaşa'nın penaltısını vermedi

HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa mücadelesini yöneten Hüseyin Göçek'in performansını şu ifadelerle değerlendirdi:



"Alanyaspor’un attığı 3 gol de temizdi. Özellikle 3. golde, Love net bir şekilde karın bölgesiyle topu ağlara gönderiyor. Hakemin gol vermesi doğruydu. İtirazlar oldu ama hakem kararından dönmedi ve doğruyu yaptı. Maçta kritik bir pozisyon var. O da Omeruo’nun Castro’yu eliyle itelemesi... Bu, kurala göre penaltı olmalıydı. Hakem bu pozisyonu es geçti. "



"KAZA OLARAK GÖRÜLMELİ" | İBRAHİM YILDIZ

Düşme hattından kurtulmak isteyen Aytemiz Alanya, saha avantajını iyi kullandı. Ligde son 6 maçtır kaybetmeyen Kasımpaşa’yı yenerek ligde kalma adına umutlandı. Haftalardır adından söz ettiren Kasımpaşa, beklenmeyen bu yenilgi ile şaşkınlık yarattı. Ancak Avrupa hedefinden uzaklaşması gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Güçlü bir takım olduğu bir gerçek. Elinde bireysel yetenekleri yüksek olan bir oyuncu topluluğuna sahipler. Takım oyununu iyi uyguluyorlar. Kemal Özdeş, göreve geldiğinden bu yana önemli işler yaptı. Öncelikle, futbolculara özgüven ve ekip olma ruhunu aşıladı. Ardından başarılı sonuçlar geldi. Dün alınan yenilgiyi bir kaza olarak algılamak gerekir. Futbolda bu tür sonuçlar doğal. Fakat her maçın bir hikayesi olduğu gibi yenilginin nedeni de irdelenmeli. Öncelikle dün yenilen gollerde savunma hatalarını masaya yatırmak zorundalar. Bugüne kadar savunmanın hatasız oynaması dikkat çekmiş ve övgü almışlardı. Alanya’nın iki korner atışından kazandığı goller iyi incelendiğinde basit hatalar anlaşılacaktır. Yine üçüncü gol, aynı sorunu bir kez daha ortaya çıkarıyor... Aslında oyuna iyi başlayan Kasımpaşa takımı oldu. Yenilen golün ardından, Castro’ya yapılan itme hareketi penaltıydı. Bu verilmeyen karar maçın dönüm noktası oldu diyebiliriz. Ardından sinirler gerilince her şey takımın aleyhine çalıştı. İkinci yarı, tüm riskleri göze alıp daha baskılı ve atak oyun, istenilen golleri getirmedi. Özellikle Adem ve Tunay beklenilenden uzaktı. Rakip ceza alanı içinde çoğalamama ve yavaş hareket etmeleri Kasımpaşa’nın en önemli sorunuydu.

HABERTÜRK SPOR