02 Nisan 2017 Pazar, 19:19:45 | Güncelleme: 23:24:58
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Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.
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Ligde 7 maçın kazanamayan Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından 20 puanla son sırada kaldı.
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Ligde kalma umutları her geçen gün azalan Rizespor'da mücadele sonrası futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
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Çaykur Rizesporlu Saadane gözyaşlarını tutamadı.
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Saadane'yi takım arkadaşları ve Trabzonsporlu futbolcular teselli etti.
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Öte yandan karşılaşma sonrası teknik direktör Hikmet Karaman şöyle konuştu:
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"Taraftarımızın istifa çağrılarına ve beni yargılamalarına katılıyorum, haklılar. Takım düşme pozisyonuna gelmişse sorumlusu benim. Ben gelip geçiciyim, beki yönetimlerde. Kaçmak gibi bir düşüncem olmadı."
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"Herkesten özür diliyorum. Taraftar takıma düşman olmasın. Şehirde bir sorunumuz var. Geçen yıl 8 puan öndeyken küme düşer dediler, şimdi 7 puan gerideyiz. Öndeyken de, gerideyken de küme düşersiniz deniliyor."
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"İşimi iyi yapmaya, oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyorum. Bunlar savunma değil. Bu takımı buraya düşüren benim."
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"Futbolcuların suçu yok. Yere düştüysem ayağa kalkarım, asla çalışmadan taviz vermem. Milyonlarca kez deneme yapar, bir yumruk yersem düşer yine kalkarım. "
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"Çaykur Rizespor küme düşme adayı diyebilirsiniz ama düştü diyemezsiniz. Takımın mücadelesinden çok memnunum."