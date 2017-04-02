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FUTBOL

Çaykur Rizespor'da büyük üzüntü

02 Nisan 2017 Pazar, 19:19:45

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    Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    Zaten yillardir super ligde olmayi hak etmiyorlardi. Gidisleri olsun donusleri olmasin.
  • Misafir 9 saat önce
    Rize ye ihanet edildi kasti olarak ligden düşürüldü takım bu yönetim bu başarısıyla gurur duysun
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