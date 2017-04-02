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Fabricio Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaşlı Fabri'nin gözü bu hale geldi!

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında sol göz kapağına sert bir şut isabet eden Fabri, göremediğini belirterek oyundan çıktı

02 Nisan 2017 Pazar, 19:54:20 Güncelleme: 21:50:38

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaleci Fabri sakatlandı ve Beşiktaşlı taraftarları korkuttu. Uzun süre yerden kalkamayan tecrübeli kaleci, Uğur Çiftçi'nin 34. dakikada çektiği şutta topu yüzüyle kurtardı ve gol olmasını engelledi. Daha sonra sakatlık geçiren ve 3 dakikaya yakın yerde kalan Fabricio'nun gözü morardı ve şişlik meydana geldi.

"GÖREMİYORUM"
Kulübeye 'oynayabilirim' işareti yapan İspanyol eldiven, sol gözünün neredeyse tam olarak kapanması nedeniyle göremediğini belirterek oyuncu değişikliği istedi. 44. dakikada  "Göremiyorum" diyen Fabri, alkışlarla oyundan çıktı ve yerini Tolga Zengin'e bıraktı.  

DURUMU BELLİ OLDU
Devre arasında tedavi için hastaneye götürülen Fabri'nin durumu netlik kazandı. Gözünde ciddi bir problem olmayan Fabri'nin birkaç gün tedavi gördükten sonra büyük bir ihtimalle Trabzonspor maçında sahada olacağı belirtildi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 saat önce
    geçmiş olsun
  • Misafir 19 saat önce
    Geçmiş olsun fabri Allah acil şifalar versin durumu iyiymiş Allaha şükürler olsun kara kartalım yolun her daim açık olsun
  • Misafir 20 saat önce
    Göz neredeyse en önemli organ. geçmiş olsun
  • Misafir 21 saat önce
    Gecmis olsun fabri kardesim sen bize lazimsin
  • Misafir 22 saat önce
    Fabri'ye çok geçmiş olsun o hali ile bile devam etmeye çalışması ama takıma zarar vereceğini anlayınca değişim istemesi kaltsini ortaya koyuyor.
  • Misafir 22 saat önce
    Geçmiş olsun fabri iyileş bir an önce
  • Misafir 22 saat önce
    Geçmiş olsun
  • Misafir 23 saat önce
    bir fenerbahçeli olarak tebrik etmek lazım beşiktaş kadrosuyla oyuncularındaki performansla şampiyonluğu en çok hak eden takım, helal size beşiktaş...
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