Beşiktaşlı Fabri'nin gözü bu hale geldi!

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaleci Fabri sakatlandı ve Beşiktaşlı taraftarları korkuttu. Uzun süre yerden kalkamayan tecrübeli kaleci, Uğur Çiftçi'nin 34. dakikada çektiği şutta topu yüzüyle kurtardı ve gol olmasını engelledi. Daha sonra sakatlık geçiren ve 3 dakikaya yakın yerde kalan Fabricio'nun gözü morardı ve şişlik meydana geldi.

"GÖREMİYORUM"

Kulübeye 'oynayabilirim' işareti yapan İspanyol eldiven, sol gözünün neredeyse tam olarak kapanması nedeniyle göremediğini belirterek oyuncu değişikliği istedi. 44. dakikada "Göremiyorum" diyen Fabri, alkışlarla oyundan çıktı ve yerini Tolga Zengin'e bıraktı.

DURUMU BELLİ OLDU

Devre arasında tedavi için hastaneye götürülen Fabri'nin durumu netlik kazandı. Gözünde ciddi bir problem olmayan Fabri'nin birkaç gün tedavi gördükten sonra büyük bir ihtimalle Trabzonspor maçında sahada olacağı belirtildi.