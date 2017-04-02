Beşiktaşlı Fabri'nin gözü bu hale geldi!

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi.
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının 34. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaleci Fabri sakatlandı ve Beşiktaşlı taraftarları korkuttu. Uzun süre yerden kalkamayan tecrübeli kaleci, Uğur Çiftçi'nin 34. dakikada çektiği şutta topu yüzüyle kurtardı ve gol olmasını engelledi. Daha sonra sakatlık geçiren ve 3 dakikaya yakın yerde kalan Fabricio'nun gözü morardı ve şişlik meydana geldi.
"GÖREMİYORUM"
Kulübeye 'oynayabilirim' işareti yapan İspanyol eldiven, sol gözünün neredeyse tam olarak kapanması nedeniyle göremediğini belirterek oyuncu değişikliği istedi. 44. dakikada "Göremiyorum" diyen Fabri, alkışlarla oyundan çıktı ve yerini Tolga Zengin'e bıraktı.
DURUMU BELLİ OLDU
Devre arasında tedavi için hastaneye götürülen Fabri'nin durumu netlik kazandı. Gözünde ciddi bir problem olmayan Fabri'nin birkaç gün tedavi gördükten sonra büyük bir ihtimalle Trabzonspor maçında sahada olacağı belirtildi.
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Misafir 2 saat öncegeçmiş olsun00
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Misafir 19 saat önceGeçmiş olsun fabri Allah acil şifalar versin durumu iyiymiş Allaha şükürler olsun kara kartalım yolun her daim açık olsun60
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Misafir 20 saat önceGöz neredeyse en önemli organ. geçmiş olsun60
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Misafir 21 saat önceGecmis olsun fabri kardesim sen bize lazimsin90
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Misafir 22 saat önceFabri'ye çok geçmiş olsun o hali ile bile devam etmeye çalışması ama takıma zarar vereceğini anlayınca değişim istemesi kaltsini ortaya koyuyor.150
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Misafir 22 saat önceGeçmiş olsun fabri iyileş bir an önce120
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Misafir 22 saat önceGeçmiş olsun150
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Misafir 23 saat öncebir fenerbahçeli olarak tebrik etmek lazım beşiktaş kadrosuyla oyuncularındaki performansla şampiyonluğu en çok hak eden takım, helal size beşiktaş...210