DİĞER HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Twente - Go Ahead Eagles
FUTBOL

Twente: 1 - Go Ahead Eagles: 2 | MAÇ SONUCU

Eredivisie'nin 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi

02 Nisan 2017 Pazar, 20:51:06 Güncelleme: 20:57:19

Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, Enes Ünal'ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapadı. Fakat Go Ahead Eagles, Hendriks'in 53 ve Ritzmaier'in 66. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de çıktığı 26. maçta 14. kez fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla 41 puanda kalan Twente, 7. sıraya geriledi. Lig sonuncusu Go Ahead Eagles ise 23 puan ve averajla 17'nciliğe yükseldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Twente: 2 - Willem II: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Enes Ünal, Twente'yi uçurdu!
İşte FIFA 17'de Süper Lig oyuncuları ve puanları
FUTBOL

FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular
FUTBOL

Taraftarları çıldırtan transfer!
Yılmaz Vural şov başladı!
FUTBOL

Yılmaz Vural şov başladı!