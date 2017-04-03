5 | 41

Bu sırada Şenol Güneş yedek kulübesinden hakeme tepki verirken, Ümit Özat ise kendi yedek kulübesinin bulunduğu yerden rakip kulübeye hızlı bir şekilde geldi. Ümit Özat, maçın dördüncü hakemi Abdulkadir Bitigen ile o sırada pozisyonu tartışan Şenol Güneş'in üzerine gelip tartışmaya başladı.