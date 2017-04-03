02 Nisan 2017 Pazar, 23:01:56 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:32:57
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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'nin yendiği maçta objektiflere takılanlar...
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Ümit Özat maçtan önce Şenol Güneş'in elini öptü. Mücadelede ise iki teknik adam arasında tartışma yaşandı.
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21. dakikada Cenk Tosun'a faul yapan Luccas Claro'nun sarı kart görmesinin ardından Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü.
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Bu sırada Şenol Güneş yedek kulübesinden hakeme tepki verirken, Ümit Özat ise kendi yedek kulübesinin bulunduğu yerden rakip kulübeye hızlı bir şekilde geldi. Ümit Özat, maçın dördüncü hakemi Abdulkadir Bitigen ile o sırada pozisyonu tartışan Şenol Güneş'in üzerine gelip tartışmaya başladı.
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Ümit Özat: Hepimiz duygusalız ve kazanma stresi ona da bana da yanlış hareket yaptırmış olabilir
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Şenol Güneş: O fiziğine rağmen buraya kadar geldiyse yine elimi öpmeye gelmiştir
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Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, 34. dakikada Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı.
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44. dakikada "Göremiyorum" diyen Fabri, alkışlarla oyundan çıktı ve yerini Tolga Zengin'e bıraktı.
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45+5. dakikada Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
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61. dakikada Talisca frikikten attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu golün ardından adeta kendinen geçti.
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Babel gecenin skoru ilan etti: 3-0.
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Quaresma ve hırs...
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Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Arena'yı yine doldurdu.