Beşiktaş zorlu viraja girdi

Süper Ligde şampiyonluk için 8 önemli maça çıkacak siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Liginde ise Olympique Lyon karşısında tur arayacak.

Ligde 58 puana yükselerek Medipol Başakşehir ile aradaki farkı 5e çıkaran Beşiktaş, kalan 8 haftada konumunu koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

ZORLU PERİYOT TRABZONSPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Siyah-beyazlıları bu süreçte zorlu haftalar bekliyor.

Beşiktaşın zorlu periyodu Süper Ligin ikinci yarısının en formda ekibi Trabzonspor maçıyla başlayacak. Deplasmanda bordo-mavili ekibin karşısına çıkacak siyah-beyazlı takım, 8 haftalık bölümde Medipol Başakşehir ile de dış sahada karşılaşacak. Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından ligde kalma mücadelesi veren Gaziantepspora da 33. haftada konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, 8 haftalık bölümde Fenerbahçeyi de Vodafone Arenada konuk edecek. Adanaspor ve Kasımpaşa maçlarını da evinde yapacak Beşiktaş, sezonu sahasındaki Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.

BİR BAŞKA MÜCADELE ALANI UEFA AVRUPA LİGİ

Süper Ligde şampiyonluk için kalan 8 haftada zorlu maçlar yapacak Beşiktaş, bu dönemde UEFA Avrupa Liginde de tarihi karşılaşmalara çıkacak.

Avrupa Liginin çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile eşleşen siyah-beyazlılar, organizasyonun iddialı ekiplerinden biri olan rakibi karşısında tur arayacak.

Fransız ekibiyle ilk maçı 13 Nisan Perşembe günü deplasmanda yapacak Beşiktaş, tur için avantaj arayacak. Deplasmandan İlk maçtan iyi bir sonuçla dönmeyi planlayan siyah-beyazlı takım, 20 Nisan Perşembe günkü mücadele sonunda adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

NİSAN AYINDA 5 KRİTİK MAÇ

Beşiktaş, nisan ayında 5 kritik maç yapacak.

Bu ayın zorlu sürecini 8 Nisan Cumartesi günü deplasmandaki Trabzonspor ile başlatacak siyah-beyazlı ekip, 13 Nisan Perşembe günü dış sahada Olympique Lyon ile karşılaşacak. Rakibiyle rövanş maçını 20 Nisan Perşembe günü yapacak Beşiktaş, 24 Nisan Pazartesi günü Adanasporu konuk edecek.

Siyah-beyazlı ekip, nisan ayındaki en kritik maçı ise şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir ile oynayacak. Rakibiyle puan farkını açarak avantaj yakalayan Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.