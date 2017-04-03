Fenerbahçe'nin kayıp ismi Karavaev

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Karavaev, ligde 7 maçtır kadroya giremiyor. 19. haftada oynanan Kayserispor karşılaşmasının 66. dakikasında oyuna girerek 25 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, bu maçtan sonra hiçbir karşılaşmada ilk 18'e bile giremedi. Genç orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

TEK GOL KUPADA



Türkiye Kupası'nda da iki maçta forma giyen Karavaev, tek golünü de Gençlerbirliği karşısında attı. 2-2 biten karşılaşmanın 24. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ukraynalı orta sahanın forma giydiği bir diğer karşılaşma ise sara-lacivertli takımın 3-0 kazandığı Amed Sportif maçı.

KENDİ KENDİNİ YAKTI



Karavaev, Ukrayna basınına verdiği röportajda teknik direktör Advocaat ile ilgili, "Dick Advocaat'ın antrenmanlarında ısınma hareketleri ve koşma dışında bir şey yapmıyoruz. Çalışmalarımızı iyi geçmiyor. Taktik anlamda da bir şey yaptığımızı söyleyemem. Roman'a sordum o da, '5 aydır buradayım antrenmanlar hep böyleydi taktik yok" ifadelerini kullanmıştı. Dick Advocaat'ın bu sözlerden sonra genç futbolcunun üzerini çizdiği belirtiliyor.