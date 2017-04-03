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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:54:44 Güncelleme: 12:59:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

5 Nisan Çarşamba:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe- Kayserispor (Ülker)

6 Nisan Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Bu arada, çeyrek final turunun ilk maçlarında, Medipol Başakşehir- Akhisar Belediyespor (1-1) ve Sivasspor-Atiker Konyaspor (0-0) mücadeleleri berabere bitmişti. Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinde turu geçecek takım, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla da Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçecek ekip yarı finalde rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 25, 26 ve 27 Nisan'da, ikinci mücadeleler ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak.

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