Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günleri yapılacak rövanş maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

4 Nisan Salı:

20.00 Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

5 Nisan Çarşamba:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor: Arda Kardeşler

6 Nisan Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor: Alper Ulusoy

Bu arada, çeyrek final turunun ilk maçlarında, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (1-1) ve Sivasspor-Atiker Konyaspor (0-0) mücadeleleri berabere bitmişti. Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

Yarı final eşleşmeleri

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinde turu geçecek takım, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla da Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçecek ekip yarı finalde rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 25, 26 ve 27 Nisan'da, ikinci mücadeleler ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak.