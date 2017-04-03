GALATASARAY HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray logo
FUTBOL

Galatasaray'da Alp Yalman'ın yerine Mehmet Taylan geldi!

Galatasaray yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Alp Yalman'ın yerine bir dahaki genel kurula kadar Mehmet Taylan atandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:32:54 Güncelleme: 21:34:37

Galatasaray’dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 03.04.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Alp Yalman'ın 22.03.2017 tarihi itibariyle istifa etmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 (a) maddesi uyarınca, şirketimiz aday gösterme komitesi tarafından önerilen Sayın Mehmet Taylan'ın ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde de üye olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Adanaspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

Arena'da 4. gol!..
Igor Tudor'un 2. sıra planı
FUTBOL

Tudor’un hedefi 12’den vurmak!
Günün transfer iddiaları (02.04.2017)
FUTBOL

Lens'in yerine o geliyor!
Dursun Özbek: Galatasaray Odeabank önümüzdeki sene küçülmeye gidecek
FUTBOL

Galatasaray küçülmeye gidiyor!