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İlhan Cavcav
FUTBOL

Eski futbolculardan İlhan Cavcav'a vefa!

Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği, merhum onursal başkanları için İlhan Cavcav Köşesi'nin açılışını yaptı

04 Nisan 2017 Salı, 11:58:20 Güncelleme: 12:00:41

Ankara Maltepe'de bulunan dernekteki açılışta kurdeleyi, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, başkan vekili Arif Ölmez, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği Başkanı Sadettin Özkalender ve dernek onursal başkanı Cemalettin Sakallıoğlu kesti.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, derneğe her gittiğinde tarifsiz duygular yaşadığını belirterek, "Buranın bende hatırası çok fazla. Kulübümüzün mazisindeki yeri ise çok ayrı. Biz camia olarak bugün olduğu gibi her zaman bir arada olacağız. Sizlerden ricam, asla bizi yalnız bırakmayın. Her maçımıza gelin, her zaman yanımızda olun. Bu köşe için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sakallıoğlu, İlhan Cavcav'ın hatıralarıyla dolu köşeyi açmalarının nedenini, "Buranın derneğimize sağlanmasında, Gençlerbirliği'nin o bataklıktan çıkıp modern bir kulübe dönüşmesinde İlhan Cavcav'ın yeri çok büyük. Biz de onu ölümsüzleştirmek ve vefamızı göstermek adına bu köşeyi açtık. Bu köşe hem bizi hem de Gençlerbirliği'ni sevenleri son derece mutlu etti. Bu vesileyle bir kez daha İlhan Cavcav'ı minnetle anıyoruz" şeklinde açıkladı.

Açılış sonrasında İlhan Cavcav için Kuran-ı Kerim okundu.

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