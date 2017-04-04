Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, avantajını koruyarak yarı finalist olmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor mücadele edecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma Atv kanalından canlı yayınlanacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

STADYUM KONUMU

FENERBAHÇE, YARI FİNALE YÜKSELMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Kayseri'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaja sahip. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenerek moral bulan Fenerbahçe, bu sezon kupaya büyük önem veriyor. Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF KUPA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetle büyük avantaj yakaladı. Sarı-lacivertlilerde hedef, kupayı kazanarak sezonu Türkiye Kupası'yla kapatmak.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesinde büyük avantaj yakaladı. Bir önceki turda Beşiktaş'ı kupanın dışına iten Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da elenmesiyle kupanın en büyük favorisi olarak öne çıkıyor. Turu geçmesi durumunda Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef sezon sonunda kupayı kaldırmak.

SON 5 SENEDE 2 KEZ KAZANDI

Vitor Pereira yönetiminde geçtiğimiz sezon kupada finale yükselmeyi başaran Fenerbahçe, final maçında Galatasaray'a 1-0 kaybetmişti. 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde yarı finale kadar yükselen ancak Bursaspor'a elenen Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda ise gruplara kalamamıştı. Ersun Yanal'ın takımı şampiyon yaptığı sezonda Türkiye Kupası'nda 4. turda Fethiyespor'a elenen Fenerbahçe, grup maçlarının dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.