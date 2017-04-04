Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım, Mario Gomez ve transfer açıklaması!

Fikret Orman’ın NTV Spor’a yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ 750 MİLYON TL

"Önümüzde hem futbolda hem de basketbolda çok zorlu bir maç trafiği var. Buradan da en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Bu 5 senede inanılmaz derecede yatırım yaptık, sadece stat değil, her konuda yatırım yaptık. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Vodafone Arena başka bir şey, bu stadın her noktası planlanarak yapıldı. Lüks bir stat, çimi farklı. Statta müze var, 5 milyondan fazla para harcadık. Sadece stat olarak bakmamak gerekiyor, esas olan bu statta oynayan futbol takımı. Şu anda Beşiktaş bir yıldızlar topluluğu.



Herkes bir yıldız diyor da zaten bizim takım da yıldız seviyesinde. Oynamayan oyuncularımız bile yıldız seviyesinde. Mesela Gökhan İnler... Gökhan İnler, 24 milyon Euro'ya Udinese'den Napoli'ya transfer oldu. Keza Aras. Forvette 3-4 tane adamımız var. Aboubakar'ın da durumu ortada. Cenk'i zaten konuşmaya gerek yok. Hem milli takımımızın hem de Beşiktaşımızın göz bebeği. Bu takım kendi kendine kurulmadı. 150-200 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık. Geldiğimiz zaman 230 milyon TL olan Beşiktaş'ın bütçesi şu anda 750 milyon TL'ye kadar çıktı.

FİNANSAL FAİR PLAY ANLAŞMAMIZ VAR

Gelecek sezon onlarca milyon dolar döküp futbolcular getireceğimiz haberleri transfer palavraları. Londra’da master yapan kızımı ziyarete gidiyorum, hangi futbolcu için gidiyorsunuz diye soruyorlar. UEFA ile yapılan FFP anlaşması 2017-2018 sezonunda bitiyor. Zaten bu anlaşma olmasa da ‘Biz Messi’yi getireceğiz’ demeyiz.

"İKİ KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

İstemek güzel bir şey, neden kısıtlayalım ki kendimizi? Beşiktaş şampiyon olabilir mi? Olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçebilir mi? Geçebilir. Lyon favori mi? Favori ama Beşiktaş da ‘keklik rakip’ değil. Turu geçebiliriz. Finale de gidebiliriz. İnsanlarda ve camiada bu yönde bir algı var. İki kupayı da kazanabiliriz. Çok iyi bir teknik direktörümüz var, iyi bir ekibimiz var, iyi de bir futbolcu yapısı var. Şenol hoca çok daha tecrübeli bir teknik adam ama kendisi de ifade ediyor çok iyi oyuncularımız var. Beşiktaş'ı iyi temsil eden kaliteli oyuncular olması için çalışıyoruz. Ben iki kupayı da almak istiyorum.

"LYON'A 25 BİN KİŞİ GİDİYOR"

Demba Ba artık bir oynasın, bize heyecan veriyor. Bizim transferle ilgili işimiz sadece sezon sonu değil, şimdiden de yaptığımız bir iş. Gece gündüz çalışıyoruz. Daldaki kuşa değil de eldeki kuşa bakalım. Biz şu anı konuşalım, seneye konuşalım. 25 bin kişi Lyon'daki maça gidiyor. Türkiye'deki maçlara 10 bin kişi gitmiyor. İstanbul'daki her maçımızda 40 bin kişi var. Bu saygınlığı bu taraftardan görüyorsa biz de işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız.

" ŞENOL GÜNEŞ İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şenol hoca bütün takımlarında 1 senelik anlaşma yapmış, sadece bizde 1+1 sözleşmesi var. Hoca, her zaman kısa sözleşmeler yapmış. Benim hoca hakkındaki düşüncelerim nettir. Aramızda hiçbir zaman ayrılık senaryosu olmadı. Bizim çalıştığımız hocalar da bellidir. Hocamızla devam etmek istiyoruz, hocamızın da ayrılma gibi bir niyeti yok. Sezon sonunda da oturup konuşacağız ama bu demek değildir ki aklımızda bir B planı var. Hocamızın da bizim de bir güven problemimiz yok.

"CANER'İN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ, OĞUZHAN'LA SÖZLEŞME YENİLEYECEĞİZ"



Caner Erkin'in bonservisini almak istiyoruz, sadece saha içi değil saha dışında da pozitif bir oyuncu. Çabuk adapte oldu. İnsanlığını da seviyorum. Enteresan bir oyuncu. Caner de bir an önce sahalara dönmek istiyor ve o da Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bonservisi için Inter ile oturup konuşacağız ama herkesin de istediğini verecek değiliz. O gün gelince bonservisi konuşacağız. Cenk Tosun için bir teklif yok. Marcelo, Necip ve Oğuzhan ile sözleşme uzatma konusunda sona geldik. Oğuzhan ile sözleşme yenileyeceğiz, süresi de 4-5 sene olacak. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 24 yaşında takım kaptanlığı yapıyor, bizde çok mutlu, ben de çok severim. Bir yere gitmek istemiyor. Gazetelerde okuyorum, 'Oğuzhan oraya gitti, buraya gitti.' Tolgay'ı da çok beğeniyorum, çok yetenekli ama biraz daha Beşiktaş'a konsantre olması lazım. Bizim futbol mühendisliğimiz bu doğrultuda devam ediyor. Kızım Londra'da okuyor, onu ziyarete gidiyorum, bir bakıyorum Londra'ya transfer yapmaya gitti diye söyleniyor. Yok yıldız getirecekmiş falan. Bizim takımımızda zaten yıldız var. Gökhan Töre de dönecek. Finansal fair-play anlaşmamız bu sezon sonunda değil, önümüzdeki sezon bitiyor, bunu unutmamak lazım. Bu anlaşma bitmese bile, transferde dengeli davranmak zorundayız.

"BENFICA, TALISCA'YI 25 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE BİR TEKLİF GELİRSE SATABİLİR. BİZ 23 MİLYON EURO ÖDEYEMEYİZ"

Talisca bize çok iyi uyum sağladı. Talisca'nın şu anki performansı, geçen sezon çok memnun olduğumuz Sosa'dan daha iyi bir duruma geldi. Talisca'yı çok seviyoruz, pırlanta gibi bir çocuk ama 23 milyon Euro'luk bir bonservis ödemeye imkanımız yok. İnsanlar Euro'nun ne kadar olduğunu unutuyor. Bu böyle bağış kampanyasıyla falan olacak iş değil. Talisca'nın bonservisini almak istiyorum ama bu sene değil, bir sonraki sene. Benfica, Talisca'ya 25 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelirse satar, sözleşmede böyle bir madde var. Talisca gitmek ister mi bilmiyorumi.



BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA, GOMEZ'İN TAKIMI KÜMEDE KALMAYA OYNUYOR

Mario Gomez iyi bir çocuktur. Ayrılmasına da zaman zaman üzüldüm. Beşiktaş'ın olduğu yer belli Mario Gomez'in şu anda oynadığı takımın da yeri belli. Beşiktaş taraftarı Mario Gomez'i sevdi ama şu anda hiçbir görüşme yapmadık. Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor. Gomez'in takımı kümede kalmaya oynuyor. Gomez ile görüşmemiz yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Gomez, Demba Ba, Aboubakar diyorsunuz bunlardan daha önemlisi Cenk var. Burak'ın ismi geçiyor ama takımda 1 forvet oynuyor.

BASKETBOLDA BÜYÜYECEĞİZ

Diğer şubelerimizi de unutmayalım. Basketbol takımımız Ufuk Hoca ile çok iyi gidiyor. Hentbolda otomatiğe bağladık. Küçük bütçelerle büyük işler yaptık. Basketbolda daha da büyüyeceğiz.

AZİZ YILDIRIM’IN HAREKETİNDEN BANA NE!

2. Futbol Zirvesi'nde Aziz Yıldırım’ın hareketini görmedim. Cumhurbaşkanı ile sohbet ediyordum. Ne dedi, ne yaptı cevabını verecek kişi değilim. Bana ne… Kendi bileceği iş. Beşiktaş kıskanılan bir kulüp haline geldi. Rahatsızlıklar olabilir. İlgilenmiyorum bu tip şeylerle. Benim ismimin bile Aziz Yıldırım'a rahatsızlık vermesine güldüm. Ne yapayım yani? Zaten çok daha muhattap olmak istemiyorum.

DURSUN BAŞKAN’I ÜZMEK İSTEMEYİZ

Ben daha önce ‘Biz malımızı satmayız’ dediğimde Galatasaray’a gönderme yapmak gibi bir niyetim olmadı. Dursun Özbek sevdiğimiz birisi. Üzmek istemeyiz. Allah işlerini rast getirsin.

DUDU TARKAN ŞARKISI!

Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz.