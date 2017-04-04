Manisa'da "Wenger Out" pankartı

Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçına, bir pankart damga vurdu.



Bu pankart, ne maçla ilgiliydi ne de Türk futboluyla...



Konuk seyirci bölümünde maçı izleyen taraftarların bir kısmı, son dönemlerin gözde istifa sloganı 'Wenger Out'u bir pankart olarak tribünde sergilediler. Taraftarlar arasında Liverpool forması giymiş bir ismin olması dikkat çekti.



1996'dan bu yana Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger'in koltuğu, son yıllarda istikrarlı bir şekilde beklentilerin altında kalınmasıyla sallantıya girmiş durumda.

(Goal)