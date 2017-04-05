FUTBOL
Süper Lig'in yıldızları Avrupa liglerinin gözdesi oldu
05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:21:53 | Güncelleme: 11:08:36
Avrupa'nın dev kulüpleri bu isimler için sırada...
-
1
-
2
2
|
19
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş
-
3
-
4
-
5
-
6
6
|
19
Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe
-
7
7
|
19
Sinan Gümüş - Galatasaray
-
8
8
|
19
Cengiz Ünder - Başakşehir
-
9
9
|
19
İrfan Can Kahveci - Başakşehir
-
10
10
|
19
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor
-
11
11
|
19
Yusuf Erdoğan - Trabzonspor
-
12
12
|
19
Okay Yokuşlu - Trabzonspor
-
13
13
|
19
Ömer Ali Şahiner - Atiker Konyaspor
-
14
14
|
19
Deniz Türüç - Kayserispor
-
15
15
|
19
Serdar Gürler - Gençlerbirliği
-
16
16
|
19
Uğur Çiftçi - Gençlerbirliği
-
17
17
|
19
Kubilay Kanatsızkuş - Bursaspor
-
18
18
|
19
Recep Niyaz - Çaykur Rizespor
-
19
19
|
19
Orkan Çınar - Gaziantepspor