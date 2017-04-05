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05 NİSAN 2017
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FUTBOL

Süper Lig'in yıldızları Avrupa liglerinin gözdesi oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:21:53

Avrupa'nın dev kulüpleri bu isimler için sırada...

  • 1 Süper Lig'in yıldızları Avrupa liglerinin gözdesi oldu
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    Cenk Tosun - Beşiktaş

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