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Ceferin'den Avrupa Süper Ligi talebine net cevap

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa'nın en başarılı kulüplerinin bir araya gelerek lig kurması projesine izin vermeyeceklerini söyledi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:40:51 Güncelleme: 20:04:20

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son dönemlerde gündeme gelen Avrupa'nın en başarılı kulüplerinin bir araya gelerek lig kurması projesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Kongresi'nin açılışında konuşan Ceferin, Avrupa'nın 5 büyük liginde önemli takımların bir araya girerek "Avrupa Süper Ligi" adı altında toplanmasına ilişkin son dönemde çıkan iddiaları değerlendirdi.

Böyle bir oluşuma asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Caferin, "Para her şey değil. Bunu isteyen bazı kulüpler olabilir ama buna yakın bir oluşum bile asla olamaz. Her şey bu kadar basit çünkü bizim değerlerimiz ve düşüncelerimizle uyuşan bir durum değil." diye konuştu.

Başkan Ceferin, bu sorunu çözmek amacıyla federasyon ve kulüp yöneticileriyle bir araya geleceğini ve beş yıl içinde Avrupa futbolunda yeni bir planlamaya gidileceğini de açıkladı.

Bazı çıkar gruplarının, Avrupa'da yüksek ve düşük bütçeli takımlar arasındaki farkın açılmasından avantaj sağladığının altını çizen UEFA Başkanı, "UEFA, küçük ligleri şantaj ile ortadan kaldırmaya çalışanların her zaman karşısında olacak. Bazıları, astronomik değerlere sahip kulüplerde görev aldığı için güç kendinde sanıyor. Takımlar arasındaki dengesizliği azaltmak amacıyla hep birlikte çalışacağız. Bu sorunu çözmek, hepimizin sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Aleksander Ceferin, UEFA'ya bağlı 55 federasyonun tümüne UEFA kaynaklarından 1 milyon avro vereceklerine ilişkin daha önce verdikleri sözü de tutacaklarını kaydetti.

 

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