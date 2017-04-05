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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:18:26 Güncelleme: 17:18:01

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşıyor. Kasımpaşa; her türlü beraberlik, tek farklı ya da 3-1, 4-2 gibi iki farklı yenilgilerde dahi adını yarı finale yazdıracak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne katılma hedefinde ağır bir darbe alan lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek hem yarı finale çıkmak hem de Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmak istiyor. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği B Grubu'nu rakibi Çaykur Rizespor'un önünde 15 puanla lider tamamlayan Kasımpaşa, son 16 turunda Osmanlıspor'u elemeyi başarmıştı. Lacivert-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmişti.

Grubu Kasımpaşa'nın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise son 16 turunda A Grubu'nun lideri Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakmıştı. Bu sezon 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önce yaptığı 4 karşılaşmadan Kasımpaşa 3, Çaykur Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA

STAT: Yeni Rize Şehir
HAKEM: Özgür Yankaya
SAAT: 16.00
YAYIN: A Spor

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Faez, Fink, Yacoubi, Dhurgham Ismail, Petrucci, Robin Yalçın, Jantscher, Oğuz Han, Tuszynski, Oğulcan
YEDEKLER: Alperen, Orhan, Özgür, Süleyman, Nosa Igiebor, Kweuke, Edomwoyni
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Titi, Sadiku, Veigneau, Veysel, Popov, Abdullah, Tunay, Pavelka, Koita, Adem
YEDEKLER: Eray, Otigba, Bozhikov, Ahmed, Guanca, Eduok, Turgut Doğan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

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