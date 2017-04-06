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Hikmet Karaman: "Tur atlamak isterdik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa'ya elendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kupada tur atlamak isterdik" dedi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:06:57 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:55:48

Karaman, "Trabzon maçından sonra bu maça çıkmak fiziksel olarak, moral olarak, motivasyon olarak çok önemliydi. Kupada tur atlamak istiyorduk. İyi başladık golü de bulduk, golden sonra belki pozisyon penaltı. Daha sonra içeride tekrar izledim. Orada 2-0'ı yakalasak oyun başka yere dönecek. Rakip başka oynayacak biz başka oynayacağız. Beraberlik golünü yedik. İkinci yarı golle başladık. İyi oynayan, pozisyona giren ve maçın sonuna kadar da istekli bir takım seyrettik. Uzatma dakikalarında da beraberlik golünü yedik" şeklinde konuştu.

 

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