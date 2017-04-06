Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, dün Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanan yaklaşık 237 milyon TL'lik yatırımlarının açılışı ve referandum sürecini değerlendirmek için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bursa Valiliği'nde görüşme gerçekleştirdi. Bursaspor'a maddi kaynak oluşturmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyen Başkan Ay, görüşmelerin ardından özel açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİRKAÇ TAKTİK SÖYLEDİ"

Görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Önemli olan bunları neticelendirmek. İnşallah neticelendireceğiz de. Birkaç taktik söyledi Cumhurbaşkanımız, onları yapacağız. Nasıl strateji uygulayalım diye kendi aramızda da konuşacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. Stadın isim hakkıyla ilgili görüşüldü. Maalesef Bursasporlu sanayicilerin duyarsızlığından konuştuk. Biraz daha bizlerin de aktif olması lazım. Bursalı sanayicilerin neden böyle yaptığını sordu. Biz de gerekenleri söyledik. Sportif anlamda da ne olduğunu sordu. Ne olduğunu kendisi zaten tahmin ediyor. Otobüs olaylarından dolayı. İnşallah bundan sonra onu da düzelteceğimizi söyledik. Ödemelerle ilgili de İstanbul'da görüşmelerimiz olacak" dedi.