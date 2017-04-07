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Igor Tudor'a transfer için Devler Ligi şartı!

Dursun Özbek yönetiminden, Hırvat hocaya şartlı bütçe... Tudor’la görüşen yöneticiler, Devler Ligi biletinin alınması halinde transfer döneminde kesenin ağzını açma sözü verdi

07 Nisan 2017 Cuma, 09:47:18 Güncelleme: 09:54:01

G.Saray yönetimi, yeni sezon öncesinde teknik direktör Igor Tudor’un kadroda yapmayı planladığı köklü değişim ve yeni transferler için ‘Şampiyonlar Ligi’ kartını masaya koydu.

Başkan Dursun Özbek’in, takımı 2. yaparak Devler Ligi’ne taşıması halinde Hırvat hocaya istediği oyuncuları alabilmek için gerekli bütçeyi oluşturma sözü verdiği öğrenildi.

G.Saray’ın 4 puan önünde 2. sırada bulunan Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi gelecek sezona dönük bu müjde Tudor’un motivasyonunu iyice artırdı.

Helsinki’de UEFA’yla temaslarda bulunan Dursun Özbek, Emlak Konut’la yapılan anlaşmaların ardından maaş bütçesindeki 65 milyon Euro’luk sınırlandırmanın gelecek sezondan itibaren kaldırılacağı umudunu taşıyor.

UEFA’nın bütçe ayarının devam etmesi halinde birçok oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrılmaları kesinleşen Poldi ve Chedjou dışında, Tudor’la yıldızı barışmayan Sneijder ve De Jong’un satışıyla bütçede önemli yer açılması planlanıyor.

HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

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