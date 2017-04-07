Almanya ligi Bundesliga'da 37 puanla 8. sırada yer alan Eintracht Frankfurt, evinde Alexander Nouri yönetimindeki Werder Bremen'i konuk ediyor. Peki Frankfurt - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Commerzbank Arena'da başlayacak mücadelede Alman hakem Bastian Dankert düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak karşılaşma Eurosport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Frankfurt, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
● Werder Bremen, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Frankfurt, oynadığı son 5 maçta hiç gol atamadı, kalesinde 5 gol gördü.
● Werder Bremen, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
● Frankfurt, evinde oynadığı son maçta Mönchengladbach ile 0-0 berabere kaldı.
● Werder Bremen, deplasmanda oynadığı son maçta Freiburg'u 5-2 mağlup etti.
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