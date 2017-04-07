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Frankfurt - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eintracht Frankfurt, evinde Alexander Nouri yönetimindeki Werder Bremen'i konuk ediyor. Peki Frankfurt - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

07 Nisan 2017 Cuma, 20:20:08 Güncelleme: 20:23:07

Almanya ligi Bundesliga'da 37 puanla 8. sırada yer alan Eintracht Frankfurt, evinde Alexander Nouri yönetimindeki Werder Bremen'i konuk ediyor. Peki Frankfurt - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Commerzbank Arena'da başlayacak mücadelede Alman hakem Bastian Dankert düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak karşılaşma Eurosport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Frankfurt, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Werder Bremen, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Frankfurt, oynadığı son 5 maçta hiç gol atamadı, kalesinde 5 gol gördü.

● Werder Bremen, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

● Frankfurt, evinde oynadığı son maçta Mönchengladbach ile 0-0 berabere kaldı.

● Werder Bremen, deplasmanda oynadığı son maçta Freiburg'u 5-2 mağlup etti.

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