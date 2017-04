TFF 1. Lig'de lider Evkur Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'un konuğu oluyor. İrfan Buz yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan ve 53 puan ile Süper Lig'e göz kırpan Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'u da mağlup ederek Süper Lig yürüyüşüne devam etmek istiyor. Peki zorlu Ümraniyespor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ÜMRANİYESPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. TFF 1. Lig'e yeni yükselmesine rağmen büyük sükse yapan ve 41 puanla 5. sırada yer alarak Süper Lig mücadelesi veren Ümraniyespor'da hedef Göztepespor'un yenildiği haftada lideri devirerek 4. sıraya yükselmek. Lider Evkur Yeni Malatyaspor ise Süper Lig yolunda yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Zorlu Ümraniyespor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı 8 Nisan Cumartesi Günü (bugün) Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 13.00'da başlayacak. Mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımclıklarını, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin yapacak. Zorlu karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Özkan Çeliker yapacak.

"HİÇBİR TAKIMDAN KORKMUYORUZ"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor'un iç sahada iyi performans gösterdiğini ancak hiçbir takımdan çekinmediklerini söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Ümraniyespor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

Ümraniyespor'un iç sahada başarılı sonuçlara imza attığını belirten Buz, "Ümraniyespor, özellikle iç sahada tehlikeli bir ekip. Kendi sahasında sadece bir kere mağlup olan bir takımla karşılaşacağız. Bu, bizi korkutmuyor. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Bizim de ligde artılarımız var, onlara güveniyoruz. O yüzden ligde hiçbir takımdan korkmuyoruz." diye konuştu.

Ligde matematiksel bir hesaplama içine girmediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Ligde bizim haricimizde bütün takımlar, matematiksel bir hesaplama içine girmiş durumda. Biz hesap yapmıyoruz. Futbol, matematik değildir, ciddi bir iştir. Ciddi olduğu için önce puanları alıp sonra hesap yapmanız gerekiyor. Biz, o hesaplamayı yapmak yerine işimize odaklanmış durumdayız. Müsabaka müsabaka ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İrfan Buz, takım olarak her geçen gün performanslarının üzerine çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken yakın çevremin 10'da 9'u bana 'Malatya'ya gitme.' demişti. Bazen bunu hatırlatıyorum. Bu duruma hep beraber gülüyoruz. Bu kez de 'İnanılmaz bir değişim içine girdiniz.' diye olumlu tepkiler alıyorum. Devamlı üzerine koyarak gittiğimiz için bu güzel tepkileri alıyoruz. Sezon başında da iyi bir takım kurduk. Sezon başında favoriler belliydi. Herkes onları konuşuyordu. O yüzden seviniyoruz ve bana gitme diyenlerle birlikte gülüyoruz. Kendi tarafımızdan her zaman mütevazılığımızı korumaya çalışıyoruz. Ayaklarımız yere basarak devam etmeyi düşünüyoruz. Sezon başından bu yana takımda bir sistem oturtmak için çok çalıştık. İstediğim takım buydu. Sistem olarak özellikle Elazığspor maçına baktığımız zaman karşı pres dediğimiz işi çok iyi başardık. Aslan payı futbolcularındır."

MAÇ ÜMRANİYE ŞEHİR STADYUMU'NDA OYNANACAK

Evkur Yeni Malatyaspor'un TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın stadı 2 bin 500 kişilik Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı olarak açıklandı.

Bu haftaki rakibi Ümraniyespor'un maçlarını oynadığı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın hem zemin hem de fiziki şartlar olarak yetersiz durumda olmasını göz önünde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, İstanbul temsilcisinin yönetimiyle görüşüp maçı başka bir statta oynamayı teklif etti. Ancak Ümraniyespor yönetimi, Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin 'maçı başka statta oynayalım' teklifini kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da haftalık maç programında Ümraniye-Evkur Yeni Malatyaspor maçının Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağı bilgisini paylaştı.

2 bin 500 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın fiziki şartları futbol müsabakası oynanmasına elverişli olmamasına rağmen İstanbul temsilcisi seyirci avantajını kullanabilmek için maçlarını burada oynuyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, "Çok ciddi bir rakip ile oynayacağız. Erkan Sözeri Ümraniyespor'da güzel işlere imza attı. Onların da hesapları var, henüz iddiaları devam ediyor" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde İHA'ya açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam İrfan Buz, takımın son durumu ve Ümraniyespor maçı hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"ONLARIN DA KENDİLERİNE GÖRE HESAPLARI VAR"

Sözlerine Ümraniyespor maçının oynanacağı stadın belli olması gelişmesiyle başlayan Buz, "Ümraniyespor kulübü tarafından alınan saha seçimi kararına elbette saygı duyuyoruz. Bizler takım olarak kendi hazırlığımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Onların da kendilerine göre hesapları var bu yüzden normal karşılıyorum. Olimpiyat stadında daha iyi bir zemin de müsabakayı oynasaydık daha iyi olurdu ama böyle karar aldılar. Çok ciddi bir rakip ile oynayacağız. Erkan Sözeri orada güzel işlere imza attı. Meslektaşımız Ümraniye takımını çok iyi yerlere getirdi. Onlarında hesapları var henüz iddiaları devam ediyor. Ancak bizimde tabi ki iddiamız ve hesaplarımız var. O yüzden ciddi bir müsabaka olacak. Biz çok iyi konsantre olup sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.





"OYUNCULARDA İNANMIŞLIK VAR"

Takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten Buz, "Her şeyden önce Evkur Yeni Malatyaspor da takımdaşlık ruhu şuan çok iyi durumda. Birbirini tamamlayan oyuncularda inanmışlık var. Oyuncuların sisteme sadık kalmaları da önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMAYA GEREK DUYMUYORUM"

Tecrübeli teknik adam Elazığspor basın sözcüsünün kendisiyle ilgili söylediği sözlerle alakalı da konuşarak, "Kulübümüz tarafından zaten gerekli açıklamalar yapıldı. Üzerinde açıkçası pek fazla durmak istemiyorum. Benim yapımı herkes biliyor. Biz kendi hedefimize odaklanıyoruz. Herkes de kendi hedefine odaklanmalı diye düşünüyorum. Gündem farklı yerlere çekilmemeli diye düşünüyorum. Ezeli rakip içerisinde insanların zararlı duruma gelmesini istemiyoruz bu yüzden bu arkadaşa karşı herhangi bir açıklama yapma gereği de şahsım adına duymuyorum" değerlendirmesinde bulundu.





"EĞER ŞAMPİYON OLURSAK 25 FUTBOLCU DA APOLET TAKACAK"

Buz, takımın performansının her geçen gün yükseldiğini belirterek, "Gelinen nokta geçtiğimiz iki maçla alakalı bu bir süreçtir. Devamlı şekilde takımın performansının arttığı yönünde yorumları en başından beri alıyoruz. Tabi bizim açımızdan gurur verici, bizim rehavete kapılmak gibi, rahat davranabileceğimiz bir lüksümüz yoktur. Bu ligde çok ciddi rakiplerimiz var onlarda belirli yerlere gelmek istiyor. O yüzden tamamen kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Futbolcu kardeşlerimle bunu sürekli konuşuyoruz. Ancak müsabaka müsabaka ilerliyoruz bu yüzden farklı olaylar olabilir. Rahat davranıp rakipleri hafife almak gibi bir lüksümüz yoktur. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışan bir takımız. Kendimizi de sürklase edecek bir noktada görmüyoruz. Hiçbir futbolcumuzun cezalı ya da sakat olmasını tabi ki istemiyoruz. 25 tane futbolcumuz var. Eğer şampiyon olursak 25 futbolcu da apolet takacak. Bunu da tüm futbolcularımız biliyor. O yüzden her futbolcu oynayan arkadaşına dua ediyor. Oynamayan futbolcularda kendilerini her an oynayacakmış gibi hazır tutmaya çalışıyor. Çünkü artık takımın şampiyon olması söz konusu' şeklinde konuştu" dedi.