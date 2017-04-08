TFF 1.Lig'i 27. hafta mücadelesinde Giresunspor, Bandırmaspor'u konuk edecek. Ligin hem düşme potasını hem de play-off grubunu yakından ilgilendiren mücadelede iki takımında kazanmaktan başka çaresi yok. Peki zorlu Giresunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1. Lig'de alt sıraları ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Giresunspor ile Bandırmaspor'la karşılaşacak. 1971 ile 1977 yılları arasında Süper Lig'de boy gösteren Giresunspor 40 senelik hasretini sona erdirmek istiyor. Boluspor'un Göztepespor'u mağlup etmesiyle play - off dışına çıkan Giresunspor, düşme hattındaki Bandırmaspor'u yenerek tekrar play off sıralamasına girmeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig'e yeni yükselen ve ligde 22 puanla son sırada bulunan Bandırmaspor'da hedef Giresunspor'u yenerek ligde kalma yolunda büyük bir adım atmak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan Giresunspor ile Bandırmaspor'un zorlu maçı 9 Nisan Pazar Günü saat 13.00'da Giresun Atatürk Stadı'nda başlayacak. Kritik mücadelede 1'inci hakemlik görevini Abdullah Yılmaz yerine getirecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal, Muhammet Yumak yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Serhad Ürkmez olacak.

Zorlu maç TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak.

BOZBAĞ: BİR ÜST LİGE YÜKSELECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM

İlk iki için mücadele veren takımlar arasında yer alan Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ ise "Kalan 8 maçımızdan en iyi sonuçlarla ayrılarak bir üst lige yükseleceğimize inancımız tam." dedi.

Bozbağ, ligde en düşük bütçeli takım olduklarını savunarak, Süper Lig'e yükselme mücadelesi vererek önemli bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini aktaran Bozbağ, "Süper Lig'de mücadele etmek Giresun halkının 40 yıllık özlemi. Bu özlemi gidermeye çok yaklaştık. Önceliğimiz ilk iki. Şu anda ikinci sıradaki Sivasspor'un 6 puan gerisindeyiz. Üç puanlı sistemde kapanmayacak fark değil. Biz son ana kadar savaşacağız. Kalan 8 maçımızdan en iyi sonuçlarla ayrılarak bir üst lige yükseleceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Giresunspor'un bu sezon 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığına işaret eden Bozbağ, "Kulübümüzün 50. kuruluş yıl dönümünde bir üst lige yükselme mutluluğuna erişmek istiyoruz. Yönetim olarak bizler, teknik heyet, oyuncularımız ve Giresun halkı buna inandı. El birliği vererek hedefimize doğru yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Erhan Elmastaş, kalan bölümde alacakları sonuçlarla ligde kalmaya çalışacaklarını bildirdi.

Alt sıradaki takımlar arasında çok az puan farkı olduğuna dikkati çeken Elmastaş, "Mücadeleye devam edeceğiz. Eskişehirspor karşısında çok güzel bir futbol sergiledik. İnanıyorum ki kalan maçlarda aynı güzellikte oynarsak alt sıradan kurtuluruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Son 8 maçta alt sıradan kurtulup ligde kalmaya çalışacağız." şeklinde görüşlerini dile getirdi.