Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, 7. dakikada Aydın Karabulut'un attığı golle 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor 25. dakikada Eto'o'un attığı golle skoru eşitledi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin 40. dakikasında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı.

Öte yandan hakem Murat Özcan, 57. dakikada Khalili'ye 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi ama Khalili daha önce kart görmemişti. Özcan bu kararını daha sonra düzeltti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Avrupa kupaları için mücadele eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor 45 puana, Gençlerbirliği ise 33 puana yükseldi.

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STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (Dk. 42 Murat Özcan), Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi (Dk. 32 Murat Duruer), Anıl Karaer, Selçuk Şahin, Khalili (Dk. 60 Issah), Serdar Gürler, Aydın Karabulut, Muric (Dk. 71 Ring)

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, Mbilla (Dk. 81 Danilo), Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (Dk. 72 Yekta Kurtuluş), El Kabir, Etoo

GOLLER: Dk. 7 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Dk. 25 Etoo (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Sakıb Aytaç, Dk. 61 Deniz Kadah, Dk. 79 Salih Dursun (Antalyaspor), Dk. 56 Palitsevich, Dk. 59 Khalili, Dk. 82 Issah (Gençlerbirliği)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Mbillanın Gençlerbirliği ceza alanı önünden dönerek sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

7. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ahmet Oğuzun Antalyaspor ceza sahasının sağından yaptığı ortada iyi yükselen Aydın Karabulutun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada El Kabirin Gençlerbirliği kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda top kaleci Hopfta kaldı.

25. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Gençlerbirliğinin kullandığı korner atışı sonucunda konuk ekip, ani atakta tek pasla golü buldu. Etoo, Sandronun kendi ceza alanı içinden uzaklaştırdığı topla, Uğur Çiftçinin de pozisyon hatasından faydalanarak orta sahada buluştu. Meşin yuvarlağı kırmızı-siyahlı ekibin ceza alanına kadar taşıyan Etoo, kaleci Hopf ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1

42. dakikada maçın hakemi Hüseyin Göçek, sakatlandığı için karşılaşmayı yönetmeye devam edemedi. Maçın geri kalan dakikalarında 4. hakem Murat Özcan görev yaptı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

59. dakikada hakem Murat Özcan, Gençlerbirliğinde Khaliliye sarı kart gösterdi. Özcan, Khalilinin maçta 2. sarı kartı olduğunu düşünerek ardından kırmızı kartını çıkardı. Hakem Özcan, uyarılar üzerine Khalilinin maçtaki ilk sarı kartı olduğunu fark ederek hatasını düzeltti ve kırmızı karttan vazgeçti.

75. dakikada Selçuk Şahinin Antalyaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda topu kaleci Ferhat kontrol etti.

78. dakikada El Kabir, Gençlerbirliği ceza alanının sağından topu Etooya çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Hopf, son anda ayağıyla gole engel oldu.

85. dakikada Sakıbın kullandığı faul atışında topla Gençlerbirliği ceza alanında buluşan Deniz Kadahın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Hopf, gole izin vermedi.