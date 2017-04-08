ALMANYA HABERLERİ
08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
FUTBOL
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
FUTBOL
"Beşiktaş'ın en büyük rakibi..."
Çılgın maçta 7 gol!
FUTBOL
Çılgın maçta 7 gol!
İşte tarihi maçtaki o kare...
FUTBOL
İşte tarihi maçtaki o kare...
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
FUTBOL
Neşter vurulacak! Tam 11 isim...
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
FUTBOL
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
FUTBOL
Tudor planını yaptı! Bruma ve Sneijder...
Ersun Yanal: Üzgün değilim
FUTBOL
Ersun Yanal: Üzgün değilim
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
FUTBOL
Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
FUTBOL
Alanya 3'lü çekti! Antep ateş hattında...
İlk transferi Sneijder!
FUTBOL
İlk transferi Sneijder!
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
FUTBOL
"Berabere bitseydi üzülmezdim"
Lyon'a ağır tokat!
FUTBOL
Lyon'a ağır tokat!
"Trabzonspor şampiyon olamıyorsa..."
FUTBOL
"Trabzonspor şampiyon olamıyorsa..."
ÖNE ÇIKANLAR
Schalke 04 - Wolfsburg
FUTBOL

Schalke 04: 4 - Wolfsburg: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 28. haftasında Schalke 04 sahasında Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg'u 4-1 mağlup etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:39:11 Güncelleme: 19:44:23

Bundesliga'da 28. hafta maçında Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in takımı Wolfsburg, Schalke 04'e konuk oldu.

Maça çok iyi başlayan ev sahibi 6'da Burgstaller ve 23. dakikada Goretzka'nın golleriyle devreyi 2-0 öne kapattı.

Schalke fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 48'de Caligiuri skoru durumu 3-0'a getirirken, 77. dakikada Burgstaller skoru 4-0 yaptı.

79. dakikada penaltıdan golü atan Mario Gomez maçın 4-1 bittiğini ilan etti.

TAYFUN KORKUT MAĞLUP
Günün bir diğer maçında ise Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen deplasmanda Leipzig'e 1-0 yenildi. Maçta tek golü Poulsen kaydetti.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Freiburg: 1 - Mainz 05: 0
Hamburg: 2 - Hoffenheim: 1
Köln: 2 - Borussia Monchengladbach: 3

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bayer Leverkusen: 3 - Wolfsburg: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Ne yaptın Mario Gomez!
Wolfsburg: 1 - Darmstadt: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

3 puan yine Gomez'den!
RB Leipzig: 0 - Wolfsburg: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Leipzig'e Gomez darbesi!
Wolfsburg'ta Valerien Ismael'in görevine son verildi!
FUTBOL

Gomez'in takımına hoca dayanmıyor!