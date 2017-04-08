Schalke 04: 4 - Wolfsburg: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da 28. hafta maçında Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in takımı Wolfsburg, Schalke 04'e konuk oldu.

Maça çok iyi başlayan ev sahibi 6'da Burgstaller ve 23. dakikada Goretzka'nın golleriyle devreyi 2-0 öne kapattı.

Schalke fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 48'de Caligiuri skoru durumu 3-0'a getirirken, 77. dakikada Burgstaller skoru 4-0 yaptı.

79. dakikada penaltıdan golü atan Mario Gomez maçın 4-1 bittiğini ilan etti.

TAYFUN KORKUT MAĞLUP

Günün bir diğer maçında ise Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen deplasmanda Leipzig'e 1-0 yenildi. Maçta tek golü Poulsen kaydetti.

Bundesliga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Freiburg: 1 - Mainz 05: 0

Hamburg: 2 - Hoffenheim: 1

Köln: 2 - Borussia Monchengladbach: 3