Ersun Yanal: Üzgün değil, futbol adına mutluyum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçının ardından futbol adına sevinçli olduğunu söyleyerek Beşiktaş'tan örnek verdi ve sabır istedi.

Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları:

"Üzgün değilim. Futbol adına çok mutluyum. Futbol bu atmosferlerde güzel. İki takımı da kutluyorum. Beşiktaş toparlanma sürecinin 4. sezonunda şampiyon oldu. Beşiktaş Türkiye'nin en donanımlı takımı bunu hak ediyorlar. Biz yolun başındayız. Çok güçlü bir takımla oynadık."

"TÜRK FUTBOLU KAZANIYOR"

"Biz bugün çok şey kazandık. Taraftarın desteğini ve güvenini kazanıyoruz. Türk futbolu kazanıyor. Umarım bunu devam ettirecek anlayışlar olur. Bir takım yaratmak kolay değil."

"3 GOL YEMİŞTİK"

"İlk yarıda ligi 18 puanla kapattık. Şu an 26 puan topladık ve 3 gol yemiştik bugün 7'ye çıktı. Başkan, yönetim, ben ve oyuncularımın bir duruşu var bu duruşu bozmuyoruz. Ekonomimiz düzgün, iyi transferler yapıyoruz, gelişiyoruz. Bizim takım Trabzon'da olmayı seven bir takım."

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Kaybederken kazandığımız çok şey var. Trabzonspor, doğru bir yolda" dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Taraflı, tarafsız seyredenlerin alkışladığı bir gece oldu. Bu ortamı oluşturan taraftarımıza, camiamıza, stadı dolduran tüm futbolseverlere teşekkür etmek lazım. Bu oyunu oynayan ve herkese sevdiren oyuncularıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teknik direktör Yanal'ın maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Kaybederken kazandığımız çok şey var. Trabzonspor, doğru bir yolda. Kazandığımız oyunun, sonucunu kaybettik. Ben oyuncularımızın saha içindeki tutumundan ve istedikleri oyunu oynama arzusundan memnunum. Gelişen bir takımız. Geliştikçe büyüyen bir takımız. Beşiktaş, vefa yılının ardından 2 yıl zirvenin takımı olmak için çaba sarf etti. Yeri geldi düştüler, statlarından uzak kaldılar, şampiyonluğun en büyük adayı oldular. 7 bin 800 ortalama ile oynadığımız eski stadımız Avni Akerden 30 binli rakamlara ulaştık. Taraftarımızın, camiamızın güvenebileceği yolda olduğumuzu düşünüyorum."

Daha iyi mücadele ortaya koymak için gelişime ve sürekliliğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yanal, "Bugün en az rakibimiz kadar kazanabilirdik. Türkiye'nin iyi takımıyla oynadık. Cesaretliydik, bu cesareti kaybetmemeliyiz. Şampiyonluğun, başarının, zirvenin ruhunda cesaret olmalı" ifadelerini kullandı.

Kaleci Onur Recep Kıvrak'ın maç sonundaki davranışı ve ardından sarı kart görerek cezalı durumuna düşmesine ilişkin Yanal, şunları söyledi:

"Biz gerçekten zor bir yerden geliyoruz. İlk yarıya baktığımızda 16 maçta 18 puan topladık. Farklı travmalar yaşayan bir takım. Bugün maça çıkarken namağluptuk. Burada gol yememiş, mağlup olmamıştık. 10 maçta 3 gol yemiştik. Oynayarak hakkımızla kazanmaya yönelik bir tutum içindeydik. Bundan asla vazgeçmedik. Maç içinde bu tip tepkiler doğal oluyor. Maçın atmosferine bağlamak lazım. Fauldü, değildi tartışmaları oluyor, sonra içeride bakıyorsunuz çok komik oluyor. Onur, ilk yarı yediği goller sonrası kötü travma geçirmişti. 3 golde tutuyorduk, böyle olunca tepki normal. Ben bunu çok masum olarak görüyorum. Kötü niyetle yapmayacağını düşünüyorum. Kural işler, herkes cezasını görür. Daha çok sıcak. Kendisiyle görüşmedim. Konuşuruz, kendi içimizde çözeriz."