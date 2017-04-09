Zlatan Ibrahimovic 30'undan sonra patladı!

Manchester United'da Jose Mourinho'nun prensleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic, bu sezonki performansı ile göz dolduruyor.

Goal'de yer alan habere göre; Ibra, bu sezon ligde 27. maçında 17. gole ulaşırken, takımının son maçında Sunderland karşısında da galibiyetin mimarlarından oldu.

Zlatan'ın '30 yaş' performansı ise dikkatleri üzerine çekti. 30 yaşından önce 528 maç, 232 gollük performans sergileyen Ibra, 30 yaşından sonra ise 308 maç, 250 gollük istatistik yakaladı.

Zlatan Ibrahimovic:

30 yaşından önce: 528 maç, 232 gol

30 yaşından sonra: 308 maç, 250 gol