Bülent Yavuz: "Volkan Demirel'in kırmızı kart görmemesi doğru karar"

İşte Bülent Yavuz'un sözleri...

"Fenerbahçe-Akhisar maçında en genç FIFA hakemimiz görev yaptı. Maçın 90 dakikası hakemin çok güzel kararlarıyla su gibi aktı ve bitti.

Konuşulacak bir tane pozisyon var. Volkan Demirel'in Akhisarlı oyuncuyu düşürdüğü zaman penaltının yanına sarı mı, kırmızı mı olacağıdır.

Oyun kurallarına göre bariz gol şansından hakem kart için karar verecekse kriterlerin en başında topun istikameti yani yönü gelir.

Baktığımız zaman top auta doğru gidiyor, kırmızı olabilmesi için topun kaleye doğru yönelmesi gerekir. Sonra iki Fenerbahçeli oyuncu zaten kaleye girmiş durumda. Dolayısıyla hakemin sarı kart kararı doğruydu.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde de kesinlikle ofsayt yoktu."