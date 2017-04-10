Kemal Özdeş: İlk 5 için kazanmalıyız

Kasımpaşa’nın başarılı Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Atiker Konya’yı yenerek Süper Lig’de ilk 5 hedefi için önemli bir adım daha atmak istediklerini söyledi.

Özdeş, “Geçen hafta Alanya’da hak etmeden aldığımız yenilgi bizi üzdü. Yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Kupadaki rakibimiz Konya’yı yenerek ligde de ilk 5 için avantaj sağlamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın enerjisine güveniyorum. Bu süreçte taraftarımızın desteği de çok önemli” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR | VOLKAN KÖSE