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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Akhisar maçını yorumladı

09 Nisan 2017 Pazar, 23:41:21

  • 1 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Akhisar maçını yorumladı
    1 | 25

    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu:

  • 2 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Akhisar maçını yorumladı
    2 | 25

    - Oyundan 4 gol çıkması bu oyunun hakkı değil. Toplam 8 pozisyon var ama 4'ü hata. Son gol de hataydı. İlk golde kendi kalesine atıyor ki alnıyla veya kafasıyla kendi kalesine atamayabilir. Souza'nın golü geçen haftanın aynısı. Kjaer'in yaptığı hatayla Akhisar penaltısı geldi.

  • 3 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Akhisar maçını yorumladı
    3 | 25

    - 7500 civarında taraftar var. Artık seyirci de gelmiyor. Akhisar, Kadıköy'ü deplasman gibi de görmedi. İki senedir kaybetmiyorlardı. Karşılıklı ataklarla geçen ama pozisyon olarak sonuçlanmayan bir maç izledik. Penaltı doğru, sarı kart da doğru.

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