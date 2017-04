Igor Tudor: Mandzukic'i kim istemez?

Galatasaray Teknik Direktörü, Igor Tudor, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Igor Tudor, birçok sorun olduğunu ancak bunları kamuoyuna açıklamak istemediğini söyledi.

İşte Igor Tudor'un açıklamaları:

- Buraya geldiğimde benim için önemli olan, çalışmak için ve mücadeleye hazır bir takım görmekti. Elbette ki birçok problem de vardı. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada bitiren, bu sezon ilk iki sırada olması gereken ama olmayan bir takım vardı. Bütün sorunları kamuoyuna açıklayamam. Bu sorunları kendi içimizde çözmemiz gerekiyor ve bunun üzerine çalışıyoruz. İnanıyorum ki ciddi bir aşama kaydettik ama hala devam eden problemler var.



BU SEZON LİGDEKİ HEDEFİ

- Benim hedefim her zaman işimi en iyi şekilde yapmak. Elbette ki sonuç önemli ama 2-3 ay içerisinde bir takım alıp zirveye çıkarmak o kadar basit bir iş değil. Benim şu andaki amacım buradaki mantaliteyi değiştirmek. Bunun üzerine ciddi şekilde çalışıyorum. Taktik, sistem tabii ki önemli… ama en önemlisi mantalite.



- Bazı kural ve davranışlarda değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Açıkçası, oyuncuların biraz daha baskı görmeye ve desteklenmeye ihtiyacı var. Eğer bir yerde çok fazla rahat bir ortam varsa o zaman performansınız düşük oluyor. Bu benim düşüncem. Bu söylediklerim sadece oyuncular için değil teknik direktörler için de geçerli. Ama bu değişiklikler için biraz zamana ihtiyacımız var.



- Başakşehir sezonun sürpriz çıkışını yaptı. Bütün sezonu ilk iki sırada geçirdiler. Bu da ne kadar kaliteli takım olduklarını gösteriyor. Hep birlikte iyi savunma yapan, iyi koşan ve iyi bir teknik adamları olan bir takım. Bunu başarmalarındaki en önemli neden, uzun zamandır birlikte olmaları. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Onların belli bir limiti var. O limiti zorlayacağız ve onları deplasmanda yeneceğiz.

YENİ SEZONUN PLANLAMASINI



- Yeni sezonun planlamasını yapmak işimizin bir parçası... Sezonunun bitimine iki aydan daha az bir süre kaldı. Hemen hemen her gün, direktörlerimizle, ilgili birimlerimizle yeni sezon planlamaları için konuşuyoruz. Tabii ki amacımız bu sezonu en iyi yerde bitirmek ama bunu yaparken de yeni sezonun planlamasını ihmal edemeyiz. Takımdan ayrılacak olan oyuncular olacak. Yeni sezonda bizi şampiyonluğa taşıyacak kaliteli oyuncular arıyoruz. Lider özelliği olan, iyi bir mantaliteye sahip, kaliteli oyuncuları belirleyip yeni sezonda şampiyon olmayı amaçlıyoruz.



Yıldız oyuncular tabii ki iyi oyunculardır ama iyi oyuncular her zaman yıldız olmak zorunda değil. Transfer için her yerde araştırmalar yapıyoruz. Büyük oyuncuları herkes takımında görmek ister. Ben de büyük oyuncularla çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Ama finansal durumumuza da bakarak alınabilecek en iyi oyuncular alıp iyi bir takım kuracağız.





- Ben hücum futbolunu çok seviyorum. Ama zafere ulaşmak istiyorsunuz takım savunmasını öncelikli olarak iyi yapmak şart. Savunma derken kastettiğim konu defans hattı değil. Takım halinde 11 oyuncuyla takım savunmasını yapmaktan bahsediyorum. Rakip takımın kanat oyuncusunu savunurken sizin kanat oyuncunuz topun gerisinde olmak zorunda, savunmaya destek vermeli ve sadece kontra atağı düşünmemeli. Günümüzde modern futbolu izlediğinizde; mesela en son Liverpool maçını seyrettim. Liverpool’da yılda milyon Euro’lar kazanan futbolcular var ama gerekirse dokuz kişiyle kendi ceza sahası önünde takım halinde savunma yapıyorlar. Bir başka örnek Atletico Madrid. Diego Simeone’nin oradaki düşünceyi nasıl değiştirdiğini hep birlikte görüyoruz. 3-4 yıl içerisinde büyük bir kulübü çok büyük bir külüp haline getirdi. Size savunmanın önemine dair binlerce örnek verebilirim.



- Ben farklı taktiklerle oynamayı seviyorum. Eğer ben topa sahipsem rakip takımı zora sokacak işler yapabilmeliyim. Rakibinizle aynı taktiksel yapıya sahipseniz bu rakibin işini kolaylaştırır. Dolayısıyla fark yaratmanız lazım. Yerine göre 3, 4, 5 kişiyle savunma kurgusu oluşturmalısınız. Elinizdeki oyunculara da bağlı bu durum biraz… Kanatlarda oynayan, orta sahanın ortasında oynayan oyuncularla ilgili… Kalecinin bile burada çok büyük önemi var.



YENİ SEZON OYUN SİSTEMİ



- Yeni sezon için sistem konusunda henüz kararımı veremedim. Çünkü ben bir sistemin diğerinden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Kulüple de konuştum, istediğimiz iyi oyuncuları alabilirsek ona göre bir sistem oluşturacağım. Elinizde muhteşem kanat oyuncuları, 10 numarada harika oynayan bir oyuncunuz varsa ona göre bir sistem oluşturursunuz. Fark yaratacak olan elinizdeki oyuncu kalitesidir. Oyuncu yapısına göre de buna karar vermek gerekiyor.



FENERBAHÇE DERBİSİ...



- Sen bana Fenerbahçe derbisini sorabilirsin ama benim sana vereceğim cevap, bizim oynayacağımız derbi pazartesi günü Başakşehir’e karşı olacak. Bu maçtan sonra Fenerbahçe maçı hakkında sorabilirsin.



- Burada iyi oyuncularımız var ama bir Barcelona, bir Real Madrid bile ne kadar kaliteli kadroya sahip olursa olsun daha farklı oyuncular istiyorlar. Bu, futbolun bir parçası... Bazı futbolcular da takım değiştirmek isteyebilir. Gidenler ve gelenler olacaktır, bu da çok doğal bir durum…



- Buraya gelmeden önce Podolski’yi yakından tanımıyordum. Burada O’nun davranışlarını, profesyonelliğini görünce bundan olumlu anlamda etkilendim. Kendi kariyeri için bir tercih yaptı. O’na yeni kariyerinde başarılar diliyorum.





JUVENTUS’TAN MANDZUKIC’İ KADRONUZDA GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?



- Mandzukic’i kim takımında görmek istemez ki? Çok iyi yeteneklere sahip, aynı zamanda çok iyi bir takım oyuncusu. Her zaman skora katkı veriyor. Bunun cevabını vermek çok kolay. Böyle bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister.

JOSUE GELECEK SEZON KADRODA OLACAK MI?

- Burada olduğum iki ay süresince, Josue antrenmanlarda müthiş çalıştı. Düşünce yapısını değiştirdi ve bu da sahaya yansıdı. Çok zeki bir futbolcu… Onunla birkaç kez konuştum. Her şeye açık bir insan... Karakterini çok seviyorum. O’nu hep destekledim, fırsatlar sundum. Sadece O’na değil birçok futbolcuya fırsatlar sundum. Bu fırsatları değerlendirmek onların elinde…



- Şu anda bütün pozisyonlar için oyuncular bakıyoruz. Kaç tane oyuncuyla ilgilendiğimizi size söyleyemem ama gerçekten çok önemli değişiklikler yapacağız.



YENİ SEZONDA NASIL BİR GALATASARAY İZLEYECEĞİZ?



- Bizim yeni sezondaki ilk amacımız şampiyon olmak. Şampiyon olacak takımı oluşturmak zorundayız. Diğer takımlardan daha güçlü bir takım oluşturmalıyız. İki sezondur şampiyon olamıyoruz, yeni sezonda olmalıyız.



SÜPER LİG'DEKİ YABANCI KURALI



- Futbolu geliştirmek için en iyi konu altyapıdır. Altyapıdaki eğitimi geliştirmek zorundasınız. Bu kadar büyük nüfusa sahip bir futbol ülkesinde bunu yapmamak olanaksız... Mesela benim ülkem Hırvatistan 4 milyon nüfusa sahip. Evet, yetenekli oyunculara sahibiz ama Türk oyuncular da çok yetenekli. Futbolda belli bir noktaya gelmek için gençlerin futbol eğitimine ağırlık vermeliyiz.



- Eğer yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere yabancı kuralını değiştirirseniz, bu kabul edilemez bir durum olur. Bunun için artık çok geç. Çünkü birçok kulüp yeni sezon yapılanması için çalışmalara başladı. Şu anda bunu değiştirmeye kalkmak çok amatörce bir iş olur. Eğer değiştirmek istiyorsanız en az iki sezon sonrasına bunu yapabilirsiniz. Daha sonra kaç yabancıyla oynanacağına Türk Futbolu’nu yönetenler karar verir, bunu ben bilemem.



- 17 yaş altı takımımızdaki oyuncular şu anda çok genç. Eğer sıra dışı yetenekleri varsa sportif direktörümüzle konuşup yaz döneminde oradan oyuncular kadroya dahil edebiliriz.



KARİYER HEDEFİ



- Uzak geleceği hiçbir zaman düşünmem, güne bakarım. Öncelikli hedefim Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşamak.



TÜRKİYE VE TÜRK HALKI İÇİN GÖRÜŞLERİ

- Burada olduğum için söylemiyorum, gerçekten Türkiye’yi seviyorum ve burada çok mutluyum. Türkiye ve insanlar hakkında sadece pozitif şeyler söyleyebilirim. İstanbul harika bir şehir ve müthiş enerjisi var.